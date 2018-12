Titokzatos erők újra divatossá tennék a haranglábú farmert, a tiltakozók kétségbeestek

A haranglábú, vagyis alul bő farmernek van olyan változata, ami a hetvenes-nyolcvanas években volt igazán népszerű, aztán nemrég újra az lett, és tulajdonképpen nincs nagy baj vele. Aztán van ez a változat:

A GQ magazin szerint ez utóbbi jön vissza a divatba fénysebességgel. Bármennyire is hihetetlen, a fenti fotó nem egy magyar férfit ábrázol 2018 tavaszán a közértben, hanem a Balenciaga luxusdivatmárka fotómodelljét. A kép pedig az új katalógusukból van, őrület!

A LADbible szerzője a GQ cikkére válaszként józan, de erélyes publicisztikában intett megálljt a haranglábú farmernek. Twitter-bejegyzéseket mutogatott, jelezve, hogy nem mindenki örülne az ilyen nadrágoknak:

"We gotta sell these pants, what pose speaks to the people?"

"Hm.... Sloven Police Line Up?" https://t.co/ETf1Ed9Nod