Visszatér az egyik legelvetemültebb karácsonyi trend

View this post on Instagram

Rudolf Boobies!!! ( . ) ( . ) * * * #reindeerboob #pasties #pastiesoftheday #christmascostume #rudolf #reindeer #photoshoot #burlesque #burlesquedancer #burlesqueperformer #boobs #curvyburlesque #plussizeburlesque #plussizepinup #topless #lacylustre #ladyvelvetcabaret