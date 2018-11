15 trendi zokni, harisnya és leggings a hideg napokra

1. Bevadulni idén ősszel is ér! Piros is, leopárdmintás is, leggings is. Mi imádjuk! – Calzedonia

2. Évtizedek óta nem lehet überelni a hátul egy darab fekete csíkkal díszített harisnyát. Ez a valaha tervezett legnőiesebb darab! – Etam / www.answear.hu

3. Még egy leopárdminta, ezáltal fekete a feketén. Legjobb, ha csupa fekete ruhadarabbal hordod! – Calzedonia

4. A bokavillantós nadrágok még mindig, a hideg ellenére is divatban vannak. Ha fel akarod dobni a kilátszó testrészedet, hát egy ilyen cuki, fodros pamutzoknival tedd! – Tommy Hilfiger / www.answear.hu

5. Praktikus is, hisz frottír a talpa, és szexi is, mert a felhúzott, lábszárközépig érő sportzoknik szexik a csajokon – Adidas / www.answear.hu

6. Edzéshez, de akár utcára is kényelmes – Ellesse / www.answear.hu

7. Az utóbbi évek egyik legnagyobb divattalálmánya a thermo leggings. Belül pihe-puha, meleg, bolyhos réteggel bélelt leggingekről beszélünk, amik külső vízlepergető felületüknek köszönhetően a szelet sem engedik át – Calzedonia

8. A színes zoknik óriási divatja nem múlik. Férfiak és nők is egyaránt hódolnak ennek – www.answear.hu

9. A boldog zoknik márkanév a színes zoknik szerelmeseinek ikonja. Íme egy őszi szépség – Happy Socks / www.answear.hu

10. Fontos beszerezni igazán meleg zoknikat is. Például gyapjúkeverékből – Max Mara / Fashion Days

11. Kis csillámos bokazoknik, a party kedvéért – H&M

12. Combzokni vastag pamutból, szigorúan miniszoknyával – H&M

13. Lehajtva és felhúzva is csodaszép púderrózsaszín és csodameleg gyapjúzokni kuckózáshoz – COS

14. Ezek a színek most a fő divatszínek, szerezd be hát zokniban is – Burlington / Fashion Days

15. Bármennyire is vékonynak tűnik, 80 DEN-es ez a harisnyanadrág – és mégis szép – Falke / Fashion Days