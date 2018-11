Még mindig hódít a frufru

A kifutós hajtrendek között is az elsők között szerepel, de a vörös szőnyegen is egyre több híresség mutatkozik frissen vágatott frufruval. Ha még nem próbáltad, akkor épp itt az ideje kísérletezni egyet. Nem feltétlenül kell egy drasztikus, teljes frufrus megoldást választanunk, egy féloldalas verzióval is újjászülethetünk.

A műfaj talán egyik legnagyobb és leghíresebb képviselője Dakota Johnson, aki időről időre megújítja frufruját.