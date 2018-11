Katalin hercegné nem fogadott szót II. Erzsébetnek

Bár Katalin hercegnéről azt hihetnénk, hogy sosem mondana ellent II. Erzsébetnek, és minden esetben igyekszik betartani az etikettet és a brit királyi család tradícióit, ám a William & Kate: The Journey című dokumentumfilmből kiderült, hogy bizony már az esküvője napján „fellázadt”.

Az udvari hagyományok, melyek betartását II. Erzsébet köztudottan szigorúan veszi, azt diktálták volna, hogy Katalin teljesen feltűzött hajat viseljen az esküvőjén. Ő azonban leengedett hajat hord legszívesebben, és állítólag Vilmos hercegnek is így tetszik a legjobban, ezért a menyasszonyi szettjéhez is laza, loknis frizurát készíttetett magának. Igaz, félig azért fel volt tűzve ez is, még ha nem is kontyba.

via