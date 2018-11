Habot a bőrnek! – kipróbáltuk a Regulat Skin Energy Mousse-t

A Dr. Niedermaier Pharma Regulat Skin Energy Mousse-nak már a csomagolása sem szokványos, legalábbis a bőrápoló termékek piacán: nem tégelyben, tubusban vagy tasakban, hanem flakonban juthatunk hozzá. Ez ugyanis egy habállagú bőrápoló, mely arcon, dekoltázson és már testtájakon egyaránt használható.

A termék nem elsősorban dizájnjával akarja felhívni magára a figyelmet. A kék-fehér csomagoláson rengeteg információ olvasható német nyelven, ráadásul különféle betűméretekkel.

A flakonból felrázás után, a hajhabokhoz hasonló módon nyerhető ki a bőrápoló hab, ám ezt a flakont (ahogy erre a kupakon található címke is figyelmeztet) nyomás közben fejjel felfelé kell tartani.

Maga a hab fehér, küllemében a hajhabokhoz hasonlít, érzetre azonban könnyebb és nem ragacsos. Elkenve aztán puha, selymes krémmé alakul át, mely kimondottan gyorsan bedolgozható a bőrbe. Érezhető, de nem tolakodó, jó értelemben véve patikai jellegű illata van.

A termék a következőket ígéri: segíti a bőr öngyógyító folyamatait, növeli a sejtek energiáját minden bőrsejtben, a tartós öregedés elleni hatás érdekében, szabályozza a bőr hidratáltságát és zsírtartalmát, védelmet biztosít a fotooxidatív stresszel és más környezeti hatásokkal szemben, valamint a száraz bőrt ismét rugalmassá varázsolja. Fő összetevője az úgynevezett Regulatessenz, mely egy víz, citrom, füge, datolya, dió, szójabab, hagyma, kókuszdió, növényi glicerin, zeller, mungóbabcsíra, articsóka, borsó, köles és kurkuma felhasználásával készült, úgynevezett kaszkádfermentált koncentrátum. Mindemellett található benne körtekoncentrátum, narancskoncentrátum, magnézium-citrát 3,5%, acerolakivonat (17,5% C-vitamin), bután, gliceril-sztearát, ceteareth-20, ceteareth-12, cetosztearil-alkohol, cetil-palmitát, propán, dicaprylyl ether, decil-oleát glicerin, propilén-glikol, jojobamagolaj, glicerol-monosztearát, sheavaj, búzacsíraolaj, serica powder, sodium hyaluronate, vaníliakivonat, kokamidopropil-betain és parfüm.

Mentes tartósítószerektől, paraffinoktól, sugárzástól, kőolajtermékektől, szilikonolajoktól, GMO-tól, szintetikus festékektől, nanotechnológiától, ftalátoktól, DEA-tól. Dermatológiailag tesztelt.

Másfél hete, reggel-este használom a terméket, elsősorban a kimondottan száraz arcbőrömön, illetve a téli ekcémára hajlamos könyökömön. A felkenést követően a bőröm tapintása egy friss gyümölcs feszes héjához válik hasonlóvá, és hidratált állapotát hosszan megtartja. Az orromon és környékén gyakran jelentkező hámlás pedig jóformán teljesen eltűnt. A habot reggelente eddig szinte mindennap smink alá kentem fel, és sminkalapnak is bevált. Szépen el tudom rajta dolgozni az alapozót, mely aztán a helyén is marad egész nap. Mindemellett a könyökömön kezdődő ekcémával is elbírt, a viszketést már első nap megszüntette, mostanra pedig az érdesség is megszűnt.

Mindent egybevetve egy valóban meggyőző, minőségi bőrápolóról van szó, melynek mostantól állandó helye lesz a piperepolcomon.