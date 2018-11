Meghan hercegné flitteres ruhában mutatta meg gömbölyödő pocakját

Meghan Markle hétfő este első alkalommal vett részt a Királyi Varieté jótékonysági díszelőadásán. Az első gyermekével várandós hercegné fekete-fehér, flitteres felsőrészt és uszályos, fekete szoknyát viselt, a Safiyaa divatháztól. Az öltözék szabása szépen kiemelte gömbölyödő pocakját.

Az előadáson felléptek többek között Andrea Bocelli és fia, Matteo, George Ezra, de a Take That, a Clean Bandit és Rick Astley is. Az esemény komoly múltra tekinthet vissza, ugyanis 1912 óta rendezik meg, akkor V. György király és Mária királyné vettek részt rajta a királyi család részéről. Harry herceg 2015-ben egyszer már ott volt a gálán, míg tavaly Katalin hercegné és Vilmos herceg tette tiszteletét.

