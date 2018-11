Üvegszemű játékbabák pörgették fel a divatipart és egyesítették Európát a 18. században

Ez az ország azelőtt pompás szalon volt. A diszkrét napfény csipkefüggönyökön szűrődött be, a bizalmas sarkokban dagadó kerevetek állottak, és a levegőt finom parfümillat járta át. De mi történt most, uram? Durva kezek letépték a függönyöket. A józan napfény bántóan süt be hozzánk, az élet elvesztette intimitását és költészetét. Hideg légvonat járja át a csontjainkat. És hova lett a jó illat? Bárhol járok-kelek is, én mindenütt rossz szagot érzek. A cselédszobák szaga betölti az egész országot. Mondok önnek valamit, uram! A világ megszokta, hogy Párizsból hozassa az illatszereit. Meg fogja látni, az új bűz is el fog terjedni világszerte, és akkor az élet nagyon közönséges és szomorú foglalkozás lesz…