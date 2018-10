Marilyn Monroe egy szál krumpliszsákban is káprázatosan festett

Marilyn Monroe a filmjeiben, a fotózásain és a magánéletében (már ha egyáltalán van értelme a megkülönböztetésnek) egyaránt szívesen viselt olyan ruhadarabokat és kiegészítőket, amelyek minimum az örökkévalóságot voltak hivatottak szimbolizálni, a halála óta eltelt lassan hat évtizedben pedig több outfitje is ikonikussá nemesült. Öltözhetett akár aranyszínű pogány bálványnak, egyetemista beatniknek, európai örökösnőnek, rózsaszín szaloncukornak vagy, nos, Marilyn Monroe-nak, a színésznő gyakorlatilag mindenben egyformán káprázatosan festett. És azt, hogy tényleg mindenben, alighanem 1951-ben sikerült a leglátványosabban bebizonyítania; ekkor ugyanis egy vászonból készült, kissé áramvonalasított, de azért mégis határozottan egy hagyományos krumpliszsákra emlékeztető krumpliszsákba varrva pózolt egy egészen bámulatos, több magazinban is megjelent fotósorozat erejéig, és még ebben is úgy nézett ki, mintha éppen a saját koronázási ceremóniáján venne részt.

Hogy pontosan mi állt a szokatlan (és egyébként meglepően előremutató, hisz ez a fajta trash-esztétika akkoriban még nyomokban sem létezett) ruhaválasztás hátterében, arról több verzió is kering. Az egyik anekdota szerint egy közelebbről meg nem nevezett társasági újságírónő egy cikkében kritizálta Monroe hivalkodó öltözékeit, illetve egészen konkrétan egy Beverly Hills Hotel-beli fogadáson viselt, túlságosan is mély kivágású ruháját, valamint olcsónak és közönségesnek nevezte a színésznőt (ami igazán nem volt szép, ha tényleg így történt), és azt javasolta neki, hogy húzzon magára egy krumpliszsákot, mert az jobban illik hozzá. Monroe és a fotózást szervező 20th Century Fox pedig természetesen elfogadták a kihívást. Egy másik, valamivel talán kevésbé izgalmas változat szerint valaki (de hogy kicsoda? bizonyára egy másik újságíró) elragadtatásában azt találta írni vagy mondani, hogy Marilyn Monroe még egy krumpliszsákba csomagolva is csodásan festene; de hát volt bárkinek is szemernyi kétsége is efelől? Na és persze az is lehet, hogy az egész csupán a stúdió publicity stuntja volt.

A ruha alapanyaga természetesen a kitűnő burgonya, és Ezra Pound hazájából, azaz Idahóból érkezett (vagy legalábbis az elég autentikusnak tűnő felirat erről árulkodik), és egy helyi farmer állítólag annyira meghatódott azon, hogy a világ legnagyobb filmcsillaga az állam egyik nevezetességét öltötte magára (Ezra Poundot ekkoriban épp egy pszichiátrián kezelték, úgyhogy ő aligha állt volna kötélnek), hogy küldött ajándékba egy zsák krumplit a művésznőnek. Amit persze azonnal felfaltak előle a filmgyár piárosai.

Képek: americandigest.org