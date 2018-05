Vitamin Well Care: A szépség belülről fakad (x)

A svéd funkcionális üdítőket gyártó Vitamin Well cég most egy teljesen új ízt hozott Magyarországra: a frissítő vörös grapefruit ízű Vitamin Well Care tökéletes választás, ha egy finom, kalóriaszegény egészséges üdítőt szeretnénk.

Ez az új, energiaszegény szomjoltó gyömölcscukorral van édesítve, ezért kevesebb kalóriát tartalmaz, mint más üdítőitalok. Diétához is tökéletes választás.

A Vitamin Well Care B12-, C-vitamin és folsavtartalma segíti szervezetünket a fáradtság és kimerültség leküzdésében. A biotin és a cink hozzájárulnak a bőr egészséges szerkezetének fenntartásához, a haj és a körmök egészségének megőrzéséhez.

Amellett, hogy ez az üdítő jó társ a mindennapokban, hogy frissek, üdék és energikusak maradjunk, a benne található szépségvitaminok a külső ragyogásunk megtartásában is segítenek.

A testednek és a lelkednek is szüksége van a gondoskodásra, ami lehet éppen egy palack grapefruitos Care. Ez a nagyszerű ízű üdítő jótékony hatással van a szervezetedre. Könnyed felfrissülést nyújt, amikor úgy érzed, hogy egy kis törődésre vágysz.

A szépség belülről fakad: ha a tested egészséges és jól érzi magát, a lelked is sugárzik.