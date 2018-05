Az enyém volt a múlt hét legboldogabb lábfeje – ARA sportcipőt teszteltem

Külcsín és formai jegyek

Azt kell mondanom, a csajos sportcipők tökéletes példáját ismerhettem meg a Fusion4 személyében, ami esetén a kényelem sem esett áldozatául a divatosságnak. Apró szegecses rátétektől csillog, cipőfűzője szalagból készült, ami mind a nőies jelleget erősítik, miközben anyagának kialakítása is okosra sikeredett.

Elasztikus textil felsőrészére igencsak kíváncsi voltam, vajon mennyire jó a rugalmassága, ugyanis volt már szerencsém textil cipőhöz, aminek nagyjából már a bolti próbánál szétlazult az anyaga, így érezhetően semmi tartást nem adott volna lábfejemnek. Ennél ez az egyhetes próbaüzem alatt jelét sem mutatta.

Finoman, de határozottan tartja a lábfejet a sarokrésznél és elöl is.

Anyagának egyébként hivatalos megnevezése is van, HiFlex néven fut a több panelból összeálló felsőrész, a design tehát funkcionális szempontokat is rejt magában, nem (csak) azért áll vagy kilenc különböző elaszticitású részből, mert úgy szebb.

A cipő a látszat ellenére belebújós, értem ezt azon, hogy a nyelvrész nem alkot külön egységet. Ettől még semmivel sem kényelmetlenebb felvenni, mint más típusokat, a cipőfűzővel pedig szépen beállíthatjuk szorosságát. Ez utóbbit külön kiemelném, ugyanis ha nem tesztelésre kapom a cipőt, bizony elgondolkodtam volna rajta, ne vegyek-e egy „normális” cipőfűzőt mellé, tartani fog-e a szalag vagy úton-útfélen kötögethetem újra a lábbelit.

Jelentem, tart. Egyetlen egyszer sem lazult ki a masni, és a fűző hossza is tökéletes, nem lóg le a földig, így nem kell dupla csomó és egyéb ronda megoldás a rögzítésére. (Vannak a sneakernek színváltozatai egyébként, amik rendes fűzővel kaphatók, ha valaki mégis ragaszkodna ahhoz.)

A méret a lényeg

Egy cipőnél alapvető jelentőségű, vajon mennyire pontos a méretezés. Előzetes próbára nálam nem volt lehetőség, az ARA online mérettáblázata alapján választottam ki a méretet, ami abszolút pontos volt.

37-es lábamra valóban 37-es cipő kellett: nem túl kicsi, nem túl nagy.

Nekem normál, semmiképp sem széles lábfejem van, így nyilván kényelmesen elfér a cipőben, de úgy gondolom a kialakítása azoknak is kényelmes lehet, akiknek a lábfeje szélesebb vagy magasabb, az anyag tartása és rugalmassága simán engedi.

A méretezéshez kapcsolódik, hogy a cipő talpbetétje kivehető, ami nem csak tisztítás szempontjából előnyös, de ha valakinek például speciális talpbetétre van szüksége, gond nélkül beleteheti anélkül, hogy plusz egy számmal nagyobb cipőt lenne szükség vásárolnia.

Viselni vagy elviselni?

A Fusion4 sportcipő röviden és tömören: kényelmes. De nagyon. Az a típus, amiben a világ végéig el tudnék gyalogolni és vissza. Jó a talp vastagsága, tömörsége, a sarok magassága és pillekönnyű az egész cipő. Nem tör, nem nyom, de dörzsöli ki a sarkakat titokzokniban sem, szóval csodás érzés viselni.

Ráadásul tényleg nagyon szép, fiatalos, csajos, anélkül, hogy megjelenése bazári lenne. Minőségi lábbeli már ránézésre is, amit szerintem nem csak farmerhez lehet viselni, hiszen mind a színvariációk, mind pedig a díszítése simán adja, hogy elegánsabb nadrághoz, ingruhához, maxiruhához, szoknyához is viseljük, pláne, hogy ez most nagyon divatos is.

Világos színű cipőnél szempont szokott lenni a tisztíthatóság, nos, ezt volt szerencsém a legelső napon tesztelni. Érkezése feletti örömömben ugyanis egyből felvettem délutáni családi programunkhoz – csak épp azt nem vettem figyelembe, hogy esett az eső előtte. Drága utódom is így volt ezzel, aki miután végiglátogatta a környező pocsolyákat, nem mulasztotta el, hogy lendülettel végigtiporjon a cipőmön.

Hogy frászt kaptam, az enyhe kifejezés, hiszen még a fotókat sem készítettem el a cipőről, és átkoztam magam, amiért ilyen türelmetlen voltam, de a parafaktort feleslegesen toltam az egekig. Húsz percnyi száradást követően puha sörtéjű kefével próbáltam lekefélgetni róla a sarat, ami döbbenet, de az utolsó foltig eltűnt róla. Az ápolást tekintve egyébként a sarokrész bőr, oda érdemes színtelen bőrápolót használni, a szegecses panelre pedig hasított bőrre való impregnáló spray-t, máskülönben a jelek szerint szuperül bírja a kiképzést.