Ebben a 21 dologban biztosan különbözik Harry herceg esküvője a tiedtől

1: Nem a világ legnagyobb lakott királyi várában tartod

Harryé ott lesz, az ősi, majd ezer éves Windsorban, azon belül is a Szent György kápolnában, majdnem VIII. Henrik sírja fölött. A lakodalmat pedig a vár Szent-György termében tartják.

2: Nem kapsz hercegséget és egy vidéki kastélyt a nagyitól

Vilmos Cambridge hercege lett az esküvője napján, Harry is effajta nászajándékot kap majd a nagyanyjától. II. Erzsébet minden bizonnyal a Sussex hercege címet, és egy skót grófi és egy walesi bárói rangot ajándékoz unokájának, így felesége Őkirályi fensége, Sussex hercegnéje lesz, és elfelejtheti a Meghan Markle nevet. Erzsébet egy kastélyt, a Sandringham birtokon álló York Cottege-ot is odaadja nászajándéknak.

3. Nem hívsz meg hatszáz vendéget

A királyi jegyespárnak is hosszabb volt a vendéglistája, de a kápolnába csak hatszázan férnek be. És akkor a papságról, a gyerekkórusról, a testőrök hadáról nem is tettünk említést. Így máris 800 fő lesz jelen.

4. Nem lesz második lakodalmad még aznap

Bármennyire is fáradtak lesznek, Harrynek és Meghannak táncolniuk kell a második lagzijukban is, a ceremónia napján Károly herceg ugyanis 200 fős partit tart a Windsori Nagy Parkban lévő Frogmore House-ban.

5. Nem Anglia jövendő királya lesz a tanúd

Harry tanúja a bátyja, Vilmos herceg lesz, hogy Meghané kicsoda, arról egyelőre, még egy nappal a menyegző előtt sincsenek hírek.

6. Nem kötöd ki, hogy ki milyen ruhát viseljen a ceremónián

A királyi esküvő meghívóján jelezték, hogy a férfiak vagy egyenruhában vagy reggeli öltönyben, azaz frakkban jelenjenek meg, a hölgyek pedig nappali öltözékben, kalappal a fejükön.

7. Nem a legmagasabb egyházi méltóság tartja az esküvődet

A herceg és párja az anglikán egyház legmagasabb rangú papja, a canterbury érsek előtt rebegik el az igent.

8. Nem olvasztasz fel egy aranyrögöt a karikagyűrűdhöz

Régi hagyomány, egész pontosan 1923 óta, hogy a királyi párok egy Walesben talált, és a dinasztiának adományozott aranyrögből készíttetik a karikagyűrűjüket.

9. Az esküvődre nem kapsz kölcsön fejdíszt

Meghan a királynő tulajdonaiban lévő egyik tiarával a fején lép majd a kápolnába. Minden bizonnyal kölcsönkapja majd azt a továbbiakban is az uralkodótól.

10. Nem hívsz meg a templom elé még pár száz embert

Ők 2640 olyan embert hívtak meg a kápolna elé, akik jótékonysági munkájának sokat köszönhet az ország, illetve azoknak a szervezeteknek a tagjai is jelen lesznek, akiket a herceg patronál.

11. Nem szervezel be két hintót, hogy azokban kocsikázva integess a tömegnek

Az ifjú pár vagy egy nyitott vagy eső esetén egy zárt üveghintóban hajtat keresztül Windsor városán, a menet úgy 25 percig tart, és több százezer ember nézi meg. A hintót Harry ük-ükanyjának készítették valamikor az 1800-as évek közepén.

12. Ha mégis hintózol, nem közli le a helyi sajtó a kocsi elébe fogott lovak nevét

Harry herceg és Meghan hintóját négy szürke ló húzza majd: Milford Haven, Storm, Plymouth és Tyrone. Ha valamelyik valamilyen oknál fogva nem tudná ellátni királyi feladatát, Sir Basil tud beugrani helyettük.

13. Nem vezényelnek ki egy hadsereget az esküvőd biztosítására

Windsorban az esküvő előtt a szemeteseket és a csatornát is átvizsgálják a bombakereső szakemberek és kutyák, másnap a ceremóniát és 25 perces hintózást 3000 rendőr biztosítja, no meg ki tudja, mennyi, kifejezetten erre a napra felállított biztonsági kamera.

14. Nem közvetítik az esküvődet minden platformon

Mivel a világ lakosságának jelentős része kíváncsi a hercegi frigyre, így a televíziók és internetes oldalak élőben közvetítik majd a vendégek érkezését, a ceremóniát és az utána követ ünnepi felvonulást. Már három hete felállították Windsorban a kamera- és a fotósállványokat.

15. Nem költesz a kelleténél többet virágokra

Philippa Craddock virágkötő készíti el Meghan menyasszonyi csokrát, az ő feladata lesz, hogy a Szent György kápolnát is telepakolja virágokkal és a két lakodalom helyszínét is. Megbecsülni sem lehet, hány szál virágot használ majd fel. Azt mondta, csak szezonális virággal díszít.

16. Nem készíttetsz több emeletes, legalább húsz kilós tortát

Királyi esküvőkön kötelező a grandiózus torta. Meghan tortáját Claire Ptak mestercukrász készíti el a tavasz fényes ízeiből, ami lefordítva annyit tesz, hogy a több kilónyi édesség citromos-bodzás ízű lesz.

17. Az esküvődre nem adnak ki több tucat rólad szóló könyvet

Mióta csak bejelentették az eljegyzést, számos könyv, fényképalbum, mese jelent meg a hercegi párról.

18. Az esküvődre nem vernek pénzérmét

Harry és Meghan dombornyomott képmásával, másik oldalán II. Erzsébettel bárki megveheti a különböző címletű pénzérméket, melyet a Királyi Pénzverde a jeles nap alkalmából vert.

19. Az esküvődre nem árasztják el a trafikokat a te fényképeddel készült bóvlival

Már lehet kapni Harry és Meghan fényképével pólót bögrét, tányért, kulcstartót, porcelánfigurát, konyharuhát, szalvétát, hamutartót, poháralátétet, lufit, fürdőruhát, ágyneműt, és még ki tudja, mi az istennyilát. Amire ráfér a képmásuk, arra biza’ rá is teszik, sőt Harry és Meghan lagziját már Legóból is megépítették.

20. Az esküvődre vagy hasznos tárgyakat vagy pénzt kapsz

A hercegi pár nem kér nászajándékot, Harry és Meghan inkább kijelölték azokat a jótékonysági szervezeteket, akiknek a bankszámlájára a meghívottak, de tulajdonképpen akárki átutalhatja a nászajándékra szánt összeget.

21. Az esküvőd alkalmából nem rendeznek utcabálokat szerte az országban

Több ezer utcabálon, partin, rendezvényen, koncerten ünneplik majd az alattvalók Harry és Meghan egybekelését. Ez hagyomány, valamennyi nagy királyi eseményt helyi utcabálokkal ünneplik a britek. A szombati esküvőn pedig Harry édesanyjáról, Dianáról is megemlékeznek.