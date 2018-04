Kényelmes és stílusos – Camila Cabello és Dallos Bogi is ezt hordja

A világ egyik legbefolyásosabb tinédzsere és legnépszerűbb énekesnője, Camila Cabello is csatlakozott a SKECHERS csapatához, hiszen ő lett a márka új nagykövete és kampányarca. A „Havana” című sláger előadója még csupán 21 éves, de már meghódította dalaival a toplistákat és millióan rajonganak érte. A szexi sztár nevével fémjelzett új kollekciót a minap hazánkban is bemutatták, Dallos Bogi pedig már be is szerzett néhány darabot a végtelenül kényelmes és stílusos lábbelikből…

Dallos Bogit két évvel ezelőtt kérték fel, hogy legyen a márka hazai nagykövete, az énekesnő pedig nagyon megörült, és egyből igent mondott, hiszen korábban is ismerte és szerette a márkát. Emellett, elmondása szerint törekszik arra, hogy csak olyan együttműködéseket vállaljon el, amiket tényleg hitelesen tud képviselni. Bogi saját bevallása szerint egy igazi, tornacipős lány, aki ritkán hord magassarkút. Amikor valamilyen fontos eseményre kell elmennie, az öltözékét akkor is próbálja ezekkel a lábbelikkel kombinálni. „Szerintem egy nő sportcipőben is tud eszméletlen szexi és csinos lenni. – mondta mosolyogva a népszerű énekesnő, majd hozzátette. – A Skechers az a márka, amit én is képviselek, hiszen a személyiségem is ilyen: szeretem a letisztult darabokat, de a bohém és színes modellek is közel állnak a stílusomhoz.”

Bogi nagyon örül annak, hogy egy olyan világsztár is csatlakozott a csapathoz, mint a kubai származású, amerikai énekesnő és dalszerző, Camila Cabello, aki szintén nem gondolkodott sokat azon, hogy elfogadja-e a felkérést, és ennek több oka is volt. „Ez az év teljesen új fejezetet nyitott meg az életemben, a zeném és az életszemléletem tekintetében egyaránt, és örülök, hogy ennek az útnak a részeként most csatlakozhatok a SKECHERS-höz” – mesélte Camila, akit nem csak a divatos és kényelmes lábbelik varázsoltak el, hanem a vállalat széleskörű jótékonysági tevékenysége is hihetetlenül inspirálja és lelkesíti őt. „A SKECHERS próbál valódi változást elérni a világban, akár több millió rászoruló gyereknek adományoz új cipőt, akár menhelyi állatoknak biztosít jobb életet. Számomra is nagyon fontos, hogy a sikeremet jóra tudjam használni, ezért vállaltam örömmel, hogy a cég nagykövete legyek.”

Bogi elárulta, hogy odavan Camila dalaiért, és a nevével fémjelzett új, Skechers Street kollekcióért is. „Bevallom, nagyon szeretem, a „Havana” című számát. Szerintem nincs ember, aki ne ismerné és ne dúdolta volna az elmúlt időszakban. A cipői meg… Új színt vitt ebbe a világba! Már be is szereztem néhány modellt, amiket egyenesen imádok! Én azt vallom, hogy ha az ember jól érzi magát a bőrében, az tudja őt inspirálni. És ehhez hozzátartozik egy végtelenül kényelmes és divatos cipő is.”