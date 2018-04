Az iskolában a higiéniai ismeretek oktatása a tananyag része. Az iskolavédőnők alsó tagozatban előadásokat is tartanak, amelyeknek fő témája többek között az egészséges életmód részeként a testünk és környezetünk tisztán tartása. Ezeket az előadásokat a tanárokkal egyeztetve, osztályfőnöki óra keretein belül tartják meg. A védőnői prevenciós foglalkozásokra sajnos nincs külön óraszám biztosítva, ezért ennek megvalósítása iskolánként és osztályonként eltérő. Lantos Rita védőnővel beszélgettünk.

– Mivel minden iskola más-más oktatást igényel, ezért nehéz pár mondatban összegezni, hogyan zajlik egy előadás. Van, ahol minden részt vevő gyerek tudja, hogy miért jobb elektromos fogkefével fogat mosni, míg máshol azt kell megtanítanunk, mi az a fogkefe, és miért kell használni – mondja a védőnő. – Én az előadásaim során a legfontosabb területnek a mindennapi testápolást tartom, azt, hogy a gyerekek megtanulják, mikor, hogyan és hányszor tisztálkodjanak, külön hangsúlyozva a kézmosás és a fogmosás alaposságát. Emellett a személyes környezet tisztán tartását is ki szoktam emelni, hogy a saját szoba rendben tartása nem anya feladata, hogy a mosdóhasználatnak is rendje és módja van – elemez.

Az előadások során vannak nagyon fontos információk, amiket mindenképpen át szeretnének adni a védőnők. – Szerintem a felelősségvállalás és az elfogadás az, amire a legnagyobb szükségük van a gyerekeknek. Meg kell tanulniuk, hogy a saját testük a tulajdonuk, és hogy maguk vállaljanak érte felelősséget. A gyerekeknek tudniuk kell, hogy a testük, az egészségük a legjobb barátjuk, ami egész életükben szolgálja őket. Ha felelősen ápolják, és mindennap úgy mosakodnak, hogy szeretettel érintik a bőrüket, a testüket, elfogadják az esetleges hibákat, az többszörösen megtérül: a tisztaság fél egészség, a másik felét meg adja az elfogadás és a szeretet – foglalja össze Lantos Rita.

Van még egy nagyon fontos szabály, amire az oktatás során kitérnek a védőnők. – Amit a higiéniai oktatás során biztosan elmondok a gyerekeknek, az az, hogy nem kell elviselniük az érintéseket még a szeretteiktől sem, ha azok nem esnek jól nekik. Lehet és kell is nemet mondani, ha anya vagy apa eleget csikizett már. Ezáltal megtanulnak nemet mondani olyan érintésekre is, amelyek nem helyénvalóak. Van egy szabály, amit szaknyelven fehérneműszabálynak hívunk: azt jelenti, hogy fehérneművel fedett területet tilos másnak megérinteni – ez szexuális zaklatás megelőzésére szolgál. Szerintem erről sem elég egyszer beszélgetni a gyerekekkel – mutat rá a problémára a védőnő.

– Mondhatnám, ahány ház, annyi szokás. Iskolázottságtól, régiótól, szociális körülményektől is függhet, hogy ki mit tanul meg otthon, mik a higiéniás szokások, de nem csak attól függ. Sokszor elszomorítóak a tapasztalataink, mikor a 9 éves gyermek azt mondja, még sosem volt fogkeféje, vagy nem fürdik mindennap. Alapvetően hiányosságok fedezhetőek fel szinte minden gyermek tudásában a higiéniát illetően, ezért is kimondottan fontos ezeknek a foglalkozásoknak a megvalósulása.

Sokéves tapasztalatom alapján azt mondhatom, hogy a tanulók egyértelműen élvezik ezeket a foglalkozásokat, feldobja a napjukat, akár a hetüket is. Mindig interaktív, játékos, szórakoztató, vidám hangulatú foglalkozások ezek, demonstrációs eszközökkel tarkítva, illetve némi ajándékkal meglepve őket. Az órákon vannak csapatfeladatok, szerepjátékok is, én magam is nagyon szeretek velük lenni – mondja Rita.

Iskolai közösségben könnyebb elkapni a betegségeket. Ha ehhez higiéniai hanyagság is társul, szinte elkerülhetetlen, hogy ne jelenjenek meg tömegesen a megbetegedések. Ha például az iskolai mosdókat sem rendeltetésszerűen használják a diákok, könnyen el lehet kapni bakteriális húgyúti fertőzéseket. Sajnos gyakori probléma az iskolák mosdóinak hiányos felszereltsége is, amit a védőnő is megerősített.

