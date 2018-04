Nem ilyenkor kell a megfelelő higiénés viselkedésre nevelni a diákokat

Az én iskolám átlagos minden tekintetben. Nem vagyunk a legjobbak között, de szégyenre sincs okunk. A diákjaink sokfélék, vannak egészen nagyszerű elmék közöttük, vannak csodás lelkű, világot megváltani akaró lázadók, vannak empatikusak, vannak jó sportolók, stréberek, bukdácsolók. Az épületünk is hétköznapi, a 80-as években épülhetett, azóta egyszer újították fel komolyabban, és sokszor szépítgették kisebb-nagyobb sikerrel. Sok osztályunk van, sok a diák is, így nem egyszerű rendet és tisztaságot tartani, de viszonylag jól megy nekünk. A tantermek rendezettek, nem szemetelnek a gyerekek. Az udvar is vállalható, bár lehetne zöldebb szerintem. A mosdók kapcsán, bár lehet, hogy egy újságban ezt várnák el, de én horrortörténeteket nem tudok mondani.

Hogy milyen szokásaik vannak a diákoknak a mosdóhasználat kapcsán? Szerintem a lányoknál az én diákéveim óta változatlanul még mindig az a trendi, hogy a barátnők együtt mennek még a vécébe is. Ebben én nem látok semmi rosszat. A fiúk persze kinevetik őket, ahogy minket is piszkáltak anno ezért. A lányok mosdóira nem feltétlenül jellemző, hogy tisztábbak lennének a fiú vécéknél. Ez nem azt jelenti, hogy igénytelenebbek lennének, inkább azt, hogy többen használják a női mosdókat. A takarítókat megkérdeztem, mit tapasztalnak, azt mondták, nincs vállalhatatlan eset. Van, hogy a lányok a betéteket nem csavarják össze, csak beledobják a kukába, meg olyan is akad, hogy néha egy-egy papír a vécé mellett landol. A ragasztgatott rágógumik mindenütt ott vannak, a mosdókban is. A vécépapírt elvileg állandóan pótolják, így mindig van elég, remélem a diákok is ezt látják.

A fiúk vécéiben is hasonló a helyzet. Ott gyakrabban kell alaposan feltörölni a vécék, piszoárok környékét, de nagyon szennyes nem volt még ennek az iskolának a mosdója, mióta itt vagyok. A férfi vécék falai használtabbnak tűnnek, néha össze is firkálják a gyerekek, persze sosem derül ki, ki volt az. Általános higiéniai oktatás nincs nálunk, de talán nem is lenne rá szükség, főleg felsőben nem. Nem ilyenkor kell a megfelelő higiénés viselkedésre nevelni a diákokat, hanem még óvodában. Ilyenkor már rutinból kell, hogy jöjjön, hogy mindig mossanak kezet, és hogy takarítsanak el maguk után. Aztán hogy így tesznek-e, az már más kérdés. A saját gyerekeimen azt látom otthon, hogy mindig megteszik. A takarítók is jól végzik a munkájukat, tisztaság van az iskolában. A felszereltség kapcsán nekem nem tetszik, hogy olyan sok papírtörlő fogy, de ez a legjobb megoldás elvileg.