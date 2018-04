Ha frappáns akarok lenni, úgy mondom, én hiszek abban, hogy amilyen a mosdó, olyan a törölköző. Vagyis amilyenek mi vagyunk, a gyerekeink is olyanná válnak. Nekünk fontos, hogy rend legyen és tisztaság – persze normális szinten. Otthon is sokkal jobb, ha a tiszta mosdót használja az ember, hát még olyan helyen, ahová sokan járnak! Alap, hogy sosem ülünk rá a vécére idegen helyen, ez korán bevésődött a gyerekek fejébe. Kézfertőtlenítő is van náluk mindig, ha nem tudnák megmosni a kezüket vécézés előtt és után. Mert azt tanítottuk, hogy előtte is mossanak kezet, ne csak utána. Vettem olyan ülőketisztítót is, amit pont ilyen esetekben bevethetőek, de rájöttünk, hogy az már túl sok lenne, ha a kézfertőtlenítővel meg a zsebkendővel együtt azt is maguknál kellene hordozniuk. Az iskolai vécékkel nincs különösebb bajuk, olyanok, amilyenek. A gyerekek alkalmazkodnak a körülményekhez.

Mi már az óvodában átbeszéltük, hogy hogyan szabad használni a közös mosdókat, vécéket. Az óvó nénik is elmagyarázták persze, hogy mit lehet és mit nem, de azért én is többször átvettem velük a tudnivalókat. Hamar megtanulták, hogy ne nyúljanak a vécéhez, és hogy mindig alaposan mossanak kezet. Ugye az óvodában ráültek még a vécére, az iskolában már leszoktak erről. A kézmosást sokszor mondom még mostanában is nekik, nem azért, mintha úgy gondolnám, hogy nem csinálják, inkább mert így vagyok nyugodt. Vécépapír elvileg mindig van a suli vécében, ezt mondják a lányok. A tisztasággal sincsen baj, néha nem húzzák le a gyerekek a vécét, de olyan kirívó dolgokról nem meséltek sohasem. A gyerekeim biztosan rendben tartják a vécét maguk után.

A higiénikus mosdóhasználatra szerintem sokkal nagyobb hangsúlyt kellene fektetni az általános iskolákban, mint ami most van – már ha van. Persze nem azt mondom, hogy a tanárok dolga, hogy rendre és tisztaságra tanítsák a gyerekeket, de úgy gondolom, egy-egy osztályfőnöki órán simán téma lehetne ez – akár védőnők bevonásával. Hallottam, hogy van iskola, ahol ez bevett szokás. Bajuk biztosan nem származna belőle. Én a fiaimnak mindent megtanítottam: kézmosás előtte-utána, sosem ülünk idegen helyen a vécére, nem fogdosunk feleslegesen semmit. Ettől függetlenül kézfertőtlenítő is van náluk, ha épp ki nem pakolják a táskájukból és itthon nem felejtik. A suliban a vécék tiszták jóformán, legalábbis a fiaim szerint. Persze az is lehet, hogy nem akarnak idegesíteni a részletekkel.