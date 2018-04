Iskolai mosdó: „Elég gáz ez a helyzet”

Dóri 17 éves, és egy nagyvárosi középiskolában tanul. Átlagos iskola, már ami a külsőségeket illeti, nem ma építették, de nincs is különösen rossz állapotba. A tantermek világosak, azért is szeretik a diákok, na meg persze a közösség, az a lelke az egésznek. Dóri nagymamája 87 éves. Már Dóri óvodás kora óta állandó résztvevője az unokája hétköznapjainak, így amennyire egy jó nagyi beleláthat az egyik legkedvesebb unokája életébe, Erzsi néni mindent tud, na meg érez. Utóbbiban nagyon jó, ezért is állnak ennyire közel egymáshoz Dórival. Amikor kiderült, hogy interjút szeretnénk készíteni velük, kettőjükkel külön-külön az iskolai élet és persze az iskolai mosdók kapcsán, Dóri volt az, aki lelkesítette nagymamáját, ő beszélte rá, hogy meséljen nekünk arról, milyen volt a higiénia az „elemiben”, amikor a nagyi még kislány volt. Erzsi néni elmondta nekünk, hogy a tisztaság nem azon múlott, hogy kinti budiban vagy benti vécében végezte az ember a dolgát, hanem a neveltetés határozta meg akkoriban is, ki hogyan áll a kérdéshez. Azt is megtudtuk a nagymamától, hogy el van képedve attól, milyen állapotban vannak egyes intézményekben az iskolai mosdók manapság.

Természetesen Dóri véleményére is kíváncsiak voltunk, az ő gondolatai következnek: – Lehet, hogy nagyon furán hangzik, de én az óvodai mosdónkat szerettem a legjobban. Persze biztosan van ebben egy csomó nosztalgia is, mert imádtam az óvó nénimet és az egész óvodát. Arra nem emlékszem, hogy mennyire volt tiszta, szóval valószínűleg az volt. Anyukámnak feltűnik az ilyesmi, és akkor nekem is eszembe jutna. Az általános iskolai mosdót nem tudom elfelejteni. Egy régi épületben van a suli, gondolom, még mindig, és hát nem mai a berendezése sem. Én 3 éve ballagtam el, akkor legalábbis nagyon maradi volt minden. Utáltam ott vécére járni, ha lehetett, nem is mentem el, vagy megvártam, ha valamiért át kellett menni az új épületszárnyba, és ott szaladtam el a mosdóba. Vécépapír, az szerintem alsóban volt, de most az rémlik, hogy felsőben már sokszor nem. De ez a legkisebb baj. Vittünk mindig zsebkendőt magunkkal. Azonban sem szappan, sem törölköző, semmi nem volt. Most, hogy beszélek róla, elég rossz ez így, de ott másképp tűnt fel a hiánya. Megszoktuk, szerintem, és alkalmazkodtunk, de így végiggondolva elég gáz ez a helyzet.

A középsuliban is kb. ez van. Csak annyival megspékelve, hogy itt még az a minimális tisztaság sincs meg, ami általánosban volt. Biztos a diákok hibája is, hogy úgy néz ki a mosdó, ahogy, de szerintem nem csak ezen múlik. Ha egy modern, tiszta illemhelyünk lenne, szerintem jobban vigyáznánk rá. Arról nem is beszélve, hogy pisilésen kívül másban nem is gondolkozunk. Sem a körülmények, sem a lehetőségek nem adottak ahhoz, hogy az ember nyugodtan és kényelmesen elvégezze a nagydolgát. Ez megint nem normális szerintem. Ott vagyunk reggeltől 2-3-ig, és csak otthon könnyíthetünk magunkon.

Talán általánosban volt oktatás arról, hogyan kell használni az iskolai mosdókat. Nekem a szüleim is ezerszer elmondták, hogy pisilés, vagyis vécézés előtt és utána is meg kell mosni a kezemet szappannal, mert így nem lehet a betegségeket elkapni, továbbadni. Én ehhez tartom magam. Van a táskámban kézfertőtlenítő, és használom a mosdó előtt és után, de sokaknál nincs, és azt is látom, ahogy mondtam, hogy még normálisan kezet sem tudnak mosni, nincs szappan sem. Nem állítom, hogy mindenki mindig használná is, de nem is ez a lényeg. Még egy nyavalyás pláza mosdója is tisztább, jobban felszerelt, mint az iskolák illemhelyei. Nekünk ez konkrétan nem téma a suliban, mert ezzel élünk együtt, de kell róla beszélni, mert egyáltalán nincs ez jól így.

