Higiénia és tisztaság: több ezer gyermek álma vált valóra

Közel 2500 gyermek iskolai életét tette könnyebbé és higiénikusabbá a Domestos az elmúlt három évben. Az Unilever még 2014-ben vállalta, hogy 25 millió ember WC-használatának körülményein javít 2020-ig, azóta minden évben van egy célzott kampányuk a Domestos márka vezetésével. A program kapcsán Magyarországon álmok váltak valóra, az elmúlt három évben összesen 15 iskola mosdója újult meg a nagyszerű összefogás eredményeként. De nemcsak a szép új mosdók a látványos hozadékai a cég ígéretének, hanem a jelek szerint a propaganda is egyre inkább célt ér: a pedagógusok és a szülők figyelme még jobban az iskolai illemhelyek higiéniájának fontosságára irányult az elmúlt években. Ma már egyre több helyen van meg minden ahhoz, hogy ideális és higiénikus környezet várja a gyerekeket az iskolai mosdókban.

A programba a második évben kapcsolódott be az NLCafé csapata és kiadónk, a Centrál Médiacsoport. Részesei voltunk az izgalmas kiválasztási folyamatoknak, beszámoltunk 10 iskola felújításáról. De ennél több is történt: mi magunk is részt vettünk az egyik vidéki iskola felújításában, mégpedig kétkezi munkát vállaltuk magunkra – az intézmény nem kis riadalmára. Az eredmény persze magáért beszélt, ahogyan a többi iskola esetében úgyszintén, arról nem is szólva, mennyi boldog gyermeki szempár ragyogott a megszépült mosdókat látva. Nem túlzás, ha azt mondjuk, hogy az Unilever kampánya tényleg a szívünkhöz nőtt, hiszen nemcsak olyat adott, ami látványos, hanem olyat is, ami az egyik legfontosabb dolog a gyerekek életében: higiéniát és tisztaságot, olyan körülményeket, amelyekre minden magyar diák méltó.

Több szakértővel készült cikk jelent meg az NLCafén az Unilever jóvoltából. Beszéltünk a Heim Pál Gyermekkórház urológiai-sebészeti osztályának főorvosával, Dr Kiss Andrással, akit arról kérdeztük, hogy hogyan hat a gyerekekre, ha az iskolában nem akarnak vagy tudnak vécére menni. Megtudtuk, hogy hólyagfertőzésekkel, alsó húgyúti infekciókkal, visszafolyással gondozott gyerekeik vannak, akik azt mondják, hogy azért nem járnak a mosdóba, mert attól tartanak, hogy ott elkapnak valamit. Ezt hallva még nagyobb öröm, hogy több ezer gyermek hétköznapjait teszi ez a kampány egészségesebbé. Pállfy Mária gyerek háziorvos által pedig arról bizonyosodhattunk meg, hogy valóban a családok vannak a legnagyobb ráhatással a gyerekek higiéniás szokásaiknak kialakulására, így alapvetően meghatározó, hogy mire nevelik a kicsiket, hogy mit látnak otthon.

Az első akció 2015-ben volt, ekkor a kiskereskedelmi forgalomban értékesített Domestos termék után 5 forintot adományoztak általános iskolai mosdók felújítására. Akkor 11 millió forint gyűlt össze, amihez az Unilever és partnerei további jelentős összegekkel járultak hozzá. Ennek köszönhetően 5 iskolai mosdó szépült meg: a Baksai Általános Iskola (Baksa, Baranya megye), Kézdi-Vásárhelyi Imre Általános Iskola (Szomor, Komárom-Esztergom megye), Bucsai II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola (Bucsa, Békés megye), Szentpétertúri Általános Iskola (Szentpétertúr, Zala megye), és a Maroslelei Általános Iskola (Maroslele, Csongrád megye) diákjai örülhettek abban az évben.

2016-ban több mint 13 és fél millió forint jött össze az 5 forintos adományokból. Az NLCafét kiadó Centrál Médiacsoport ekkor vállalta először egy iskola mosdóinak felújítását, és a kampányt szintén főtámogatóként segítő Market Építő Zrt. is így tett. 2016-ban ugyancsak öt településén születhettek újjá az iskolai mosdók a program által: Bács-Kiskun megyében a Bem József Általános Iskola Páhi Általános Iskolája, Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében a Nyírcsászári-Bátorliget-Terem-Nyírderzsi Általános Iskola. Heves megyében a Rózsaszentmártoni Móra Ferenc Általános Iskola Bajza József Tagiskolája, a Somogy megyei Gamási Általános Iskola és a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Encsencs-Penészlek-Nyírvasvári Általános Iskola Penészleki Tagintézménye lett gazdagabb az új mosdókkal.

2017-ben újabb 5 hátrányos helyzetű, vidéki általános iskola mosdója nyerte el a felújítást. Az előző évekhez hasonlóan közel 13 millió forint gyűlt össze tavaly. Megújult a hajdúszováti Diószegi Lajos Általános Iskola, a pilisi Gubányi Károly Általános Iskola, az Olaszi Általános Iskola, a csabacsűdi Trefort Ágoston Általános Iskola és a Bagamér-kokadi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola mosdója is. A Domestos támogatását építőipari cégek tették teljessé, az NLCafé csapata pedig újabb iskolát fogadott örökbe, így állt össze a nagyszerű kezdeményezés 2017-es programja.

2018-ban 8 intézmény közül kerülnek ki a győztesek:

Borzavár-Porvai Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola (Borzavár, Veszprém megye)

Dencsháza-Hobol Általános Iskola Hoboli Tagiskola (Hobol, Baranya megye)

Hetvehelyi Általános Iskola (Hetvehely, Baranya megye)

Kántor Mihály Általános Iskola Révleányvári Tagintézménye (Révleányvár, Borsod-Abaúj-Zemplén megye)

Gyöngyszem Német Nemzetiségi Általános Iskola (Hercegkút, Borsod-Abaúj-Zemplén megye)

Olaszliszkai Hegyalja Általános Iskola (Olaszliszka, Borsod-Abaúj-Zemplén megye)

Pilisjászfalui Dózsa György Általános Iskola (Pilisjászfalu, Pest megye)

Törökkoppányi Általános Iskola és AMI (Törökkoppány, Somogy megye)

