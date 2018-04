A 8 legfontosabb higiéniai szabály iskolai mosdókhoz

Ahogyan az összes nyilvános mosdónál, úgy az iskolai illemhelyek esetében is számtalan komoly higiénés szabályt kell betartani ahhoz, hogy megőrizzük az egészségünket. A gyerekekkel sok esetben nem olyan egyszerű megértetni, hogy bizony nem azért mondjuk, hogy ne üljenek rá az ülőkére, vagy hogy mossanak mindig kezet, mert unatkozunk, vagy mert piszkálódni van kedvünk, hanem mert így tudjuk megóvni őket a fertőzésektől. Az alapvető szabályok viszont egyszerűek, és ha egyszer az emberbe ivódnak, akaratlanul is be fogja tartani őket a saját érdekében. Lássuk, milyen szabályok kell betartani!

Mindig moss kezet alaposan vécézés előtt és persze vécézés után is. Ez olyan alapszabály, amit nemcsak az iskolában érdemes alkalmazni, hanem a legszebb álmodból ébredve is tudnod kell, mennyire fontos a kéz fertőtlenítése.

Ha tudsz választani, a legtisztább vécébe menj be. Általában nem a legutolsók lesznek azok, hiszen mindenki úgy van vele, hogy a távolabbit használják kevesen, így a legtöbben ösztönösen azokat keresik.

Ne fedd le a vécéülőkét papírral, mert nem sokat segít! A megoldás az, ha a deszka fölé guggolsz és úgy végzed el a dolgodat. A vécére ráülve ugyanis egy jó kis kólibaktérium-fertőzést lehet szerezni, de például a bélbaktériumok is megélnek az ülőkén.