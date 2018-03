Tavaszi nagytakarítás: így tarts rendet utána

Te hányszor fogadkoztál már egy nagytakarítás után, amikor a munkától fáradtan pihegtél a tiszta, rendezett otthonodban, hogy soha, de soha többé nem hagyod, hogy a káosz átvegye az irányítást a lakásodban? Ugye nem egyszer voltál teljesen biztos abban, hogy sikerülni fog megtartani a rendet? Aztán ahogy teltek, múltak a napok, és jöttek a fárasztó hétköznapesték, egyáltalán nem akartál vagy bírtál már a fogadalmaddal foglalkozni, és bizony halált megvető nyugalommal dobtad a zoknit a sarokba vagy a használt tányért a mosogató mellé. Alapjáraton nincs is ezzel semmi baj, ha ugyanezzel a lendülettel nem feladni készültél a rendet, hiszen attól még, hogy egy éjszakát a sarokban töltött a zokni, reggel betehetted a szennyesbe.

A rend megtartása az egyik legnagyobb kihívás még a hívő rendmániások számára is. Ők jól tudják, nincs mese, egyetlen dolog van, aminek irányítania kell a hétköznapokat: a titok pedig az, hogy ha előveszel valamit, amit használsz, azt azonnal pakold el, ha nincs rá szükséged. Ahogy a bevezetőben is elhangzott, elég egy apró botlás, és máris indul a káosz, hacsak nem vagy arra képes, hogy minden hanyagságnak tűnő lazaságot azonnal helyrehozz, még mielőtt lavinát indítanál el. A legtöbben azok közül, akik állandó rendben élnek, azt mondják, nemcsak az a fontos, hogy mindig mindent rakj el magad után, hanem az is, hogy naponta 15-20 percet szánj a takarításra is. Egyik nap legyen a porszívózásé – persze a szintidőt egy jó masinával tudod csak tartani –, egy másik napon meg súrold át a mosdókat és így tovább. A lényeg, hogy kövesd a saját rendszered, és ha meg is engedsz magadnak lazább napokat, utána próbáld behozni a lemaradásod.

Ha más nem segít, és bizony, idő hiányában azok közül választhatsz, hogy legyőz a káosz, vagy a szemfényvesztés oltárán áldozva inkább látszatrendet teszel, mi az utóbbira szavazunk. Inkább dobáld bele egy kosárba a felesleges cuccokat, és rejtsd el a gardróbban vagy a mosókonyhában azokat, mintsem átadd az otthonodat a rendetlenségnek. Persze adandó alkalommal azonnal csapj le a kosárra, és tegyél mindent a helyére. Ha pedig ösztönözni szeretnéd magad vagy a családod a rendrakásra, teremtsd meg hozzá a megfelelő környezetet, és olyan látványos dolgokkal fogj neki a pakolásnak, hogy úgy tűnjön, a kevés munka is kifizetődő: vesd be az ágyat, szedd össze a szennyest, és porszívózz gyorsan össze. A szemetes kiürítése is megkönnyebbülést hoz, csak próbáld ki. Ne légy rest, vess be mindent a tisztább otthonért, mert megéri.