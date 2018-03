Tavaszi nagytakarítás: ezért is lomtalaníts

Vannak, akik minden szívbaj nélkül képesek megválni a dolgaiktól, mások a boltban kapott blokkokat is nehéz szívvel dobják a kukába. Hogy ki hogyan kapcsolódik a tárgyaihoz, az nagyon sok dologtól függ, egy azonban biztos: nem szerencsés és nem is egészséges lomok között élni. Na meg nem is praktikus, hiszen a lakás tisztán tartása annál nehezebb, minél több dolgot kell pakolgatni, leporolni. A selejtezés ráadásul nemcsak a lakást teszi élhetőbbé, hanem a léleknek is jót tesz: felszabadító rituálé megválni a felesleges holmiktól, ám sokszor rengeteg lelkierő kell hozzá. Mi más is adhatna jobb alkalmat erre, mint egy nagytakarítás? Mondjuk a tavaszi.

Ezért érdemes lomtalanítani

Mivel sok olyan dologtól megszabadulunk, amire valójában semmi szükségünk, több tárolóhelyhez jutunk, de azt lehetőleg ne használjuk a későbbiekben lomok parkoltatására. Inkább hagyjuk a teret szabadon, a légies elrendezés ugyanis könnyedséget sugall.

Ha nincs sok cucc, nincs mit pakolni

Amennyire egyszerű ez az indok, annyira kézenfekvő is. Hiszen minél kevesebb lomot tárolsz, annál kevesebb idődbe és energiádba kerül rendben tartani a teret. A felesleges porfogóktól is válj meg most. Meglátod, mennyit könnyítesz az életeden!

A lelked is felfrissül

Nem, nincs ebben semmi boszorkányság! Hiszen rendezettebbnek, nyitottabbnak fogod érezni magad, amint megszabadultál a felesleges kacatoktól.

Ha sokat hezitálsz a dolgokon, egészen biztosan nehezedre esik kidobálni a felesleges kacatokat is. Ahhoz, hogy határozottá válj, bizony meg kell szoknod a döntéshelyzeteket és az elengedést. Úgy érzed, nem fog menni a lomtalanítás? Mutatunk néhány trükköt: