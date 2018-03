Kedves állattartók, itt egy megoldás, ha szőrtelen otthont szeretnétek (x)

Ha van valami a lakásban, ami ki tud borítani, az a zsinórok tömege. Szerintem ezt az averziót még gyerekkoromból hozom, apámnak ugyanis meggyőződése volt, hogy a háztartásban nincs olyan probléma, amit szigetelőszalaggal, parafadugóval vagy hosszabbítóval ne lehetne megoldani, így aztán az efféle “kincsei” szép lassan elfoglalták a fél lakást. Szóval a lényeg az, hogy minden vezeték nélküli megoldásnak nagy híve vagyok. Számomra az álomotthon az lenne, ahol nincs már szükség vezetékes telefontöltőre, kávéfőzőre vagy tévére, mert minden wifivel, egyéb wireless megoldással vagy egy feltöltött akkumulátorral “póráz nélkül” működtethető. Most éppen a kedvenc háztartási gépem a vasalónk, ami szerencsére már ilyen, és az eddigiek ismeretében nyilván nem meglepő, hogy felcsillant a szemem, amikor lehetőségem nyílt arra, hogy a Philips PowerPro Aqua vezeték nélküli poszívót teszteljem.

Az első szimpatikus dolog, ami már akkor feltűnt, amikor átvettem a készüléket, az a súlya volt: a maga kevesebb, mint 5 kilójával jóval könnyebb ugyanis mint az otthoni takarítógépünk. Aztán amikor kibontottam a csomagolást, akkor jött a következő kellemes tapasztalat: egyrészt egyáltalán nem egy nagy kunszt leírás nélkül összelegózni a készüléket, másrészt pedig nagyon tetszett az, hogy egy igazán kompakt kis gép, hiszen a nyélen foglal helyet maga a portartály, illetve a morzsaporszívóként is használható tartály kiegészítő kefés kis szívófeje is.

Este ráraktam a gépet a töltőre és másnap délelőtt próbára is tettem. Igazából két olyan dolog van nálunk, ami szükségessé teszi a kimondottan sűrű és alapos takarítást.

Az egyik:

a másik:

Szóval macskaszőrrel mindig jól állunk, de jobban szeretjük, ha az csak az állatok testén, nem pedig a padlón/ruhán/szőnyegen/kanapén fordul elő nagyobb mennyiségben. Plusz a széthordott macskaalmot is naponta többször össze kell nálunk szedni, szóval teljes mértékben indokolt egy ilyen célra kényelmesen használható takarítóeszköz létjogosultsága.

Hétköznap ez az eszköz én szoktam lenni meg a partvis, hétvégén pedig a porszívó, a felmosó és a párom segítségével oldjuk meg a feladatot.

Az PowerPro Aquában első látásra rokonszenves volt az a megoldás is, hogy a szőr- és portalanítást, a felmosást, sőt a morzsaporszívózást is a készülék 3 in 1 biztosítja. A porszívót kipróbálva azt mondhatom, a szívóereje kifejezetten figyelemreméltó, és a zajszintje sem bántóan magas. Nagyon kényelmes, hogy jóformán félkézzel megoldható a takarítás a gép mozgékony fejszerkezetének köszönhetően. A nappali kövén és a hálószoba laminált padlóján is kiválóan teljesített a gép, sőt a kárpitozott ülőgarnitúránkat is pikk-pakk tisztára varázsolta. Háromrétegű allergen szűrőjének köszönhetően macskaszőrnek nyoma sem maradt.

Az egyetlen hely, ahol nem mertük alkalmazni, az a vendégszobánk kifejezetten hosszú szálú szőnyege volt.

A kiemelhető morzsaporszívó teljesítménye is korrekt, bár őszintén bevallom, ilyenem nekem nem volt soha, és eddig nem is éreztem hiányát, de be kell látnom, nagyon hasznos kis szerkezet.

Ami az akkumlátor teljesítményét illeti: tényleg hozza a leírásban ígért 40 percet. Amikor első alkalommal használtam a gépet, alaposan felporszívóztam vele a 63 négyzetméteres lakásunkat, és végig bírta a strapát, pont addigra merült le, mire végeztem. Ekkor töltőre tettem, majd a négyórás töltősi idő végét megvárva délután fel is mostam vele.

Maga a felmosás része a dolognak is rém egyszerű és kényelmes: a készülék víztartályába cirka két deci víz és csupán pár csepp tisztítószer szükséges, és maga a felmosó tartály két erős mágnestappancs segítségével cuppan rá a fejre.

Ami külön jó, hogy a fejre tépőzárral illeszkedő kendő sosem hagy felesleges tócsát maga után, sem száraz csíkokat, végig a takarítás közben egyenletesen nedves marad. Az egyetlen apróság, hogy szűk sarkokba nem lehet beférni vele, de ez talán nem a világvége.

Miután a hétvégi takarítást abszolváltuk a géppel, pillanatok alatt könnyedén kiürítettük és elmostuk azt, majd miután megszáradt, összeraktuk és beparkolunk vele a fürdőszobába, s az elkövetkező napokban kifejezetten szeretetreméltó segítőtársam lett. Nem kellett a porcicákat partvissal hajkurásznom, mikor munka után hazaértem, hanem elég volt pár perc és gyönyörűen szőrtelenítettem vele a lakás padlóját, és többször fel is mostam, ami azért bevallom, hétköznap ritkán fordul elő nálam. Így hát hozzám hasonló lelkes állattartóknak jó szívvel ajánlom a készüléket, mert gyorsan és hatékonyan lehet tisztára varázsolni vele napi szinten a lakást, hogy aztán az eltökélt négylábúak újra összeszőrözhessék.