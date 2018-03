Férfiakat kérdeztünk arról, mit jelent nekik a tavaszi nagytakarítás, magukénak érzik-e a munkával járó feladatokat, és hogy hogyan zajlik mindez náluk.

„Otthon, amikor még kölyök voltam, nem voltak anyámnak elvárásai. Egyedül takarított mindig, ő főzött, és velünk is ő foglalkozott, apám meg állandóan dolgozott. Mivel ebbe nőttem bele, természetes volt, hogy semmi dolgom a takarítással, amíg meg nem ismertem a feleségemet. Akibe többek között azért is szerettem bele, mert ennyire öntudatos, és nagy az igazságérzete. Mellette értettem meg, hogy amit otthon láttam, csak egy szélsőség, és nem jó követni. Mivel ő is dolgozik, mióta ismerem, és én is, kb. ugyanannyi terhet kell kivennünk az otthoni teendőkből is. Oké, ha zsákokat kell cipelni, én fogom csinálni, és addig ő elmosogat, de ha porszívózás és a ruhahajtogatás a napi feladat, azt is megosztjuk egymás között igazságosan. A tavaszi nagytakarítás ütemét a feleségem határozza meg, de ott vagyok mellette, és vele együtt csinálom.”

„Egy dolog van, amit szó nélkül és szívesen megcsinálok. Na jó, kettő. Betankolom a mosógépet, és porszívózok. Sokszor a párommal együtt mosogatunk, mikor, ki főz, de például a vasalást nem merem bevállalni. A nagytakarítást úgy ütemezzük, hogy húsvét előtt készen legyünk. Két nap általában elég. Előre megfőzünk, vagy pizzát rendelünk olyankor, nem megyünk sehová enni, nem öltözgetünk. Felvetettem már, hogy kérjük segítséget, és jöjjön egy takarító is, hogy többen hamarabb készen legyünk, de eddig valahogy sosem jutottunk el idáig. Vannak ismerősök, akik nem osztják meg a munkát, hanem a feleség csinálja, de olyat is tudok, aki megfizet egy takarítót, aki hetente jön, és csinálja a dolgát. Az egyik legjobb barátom meg takarítási mániás, olyan szinten, hogy alaposabb, mint három nő együtt. Én nem gondolkoztam azon, mi a helyes, így jól működnek a dolgok.”

„Nálunk nőuralom van, ha takarítunk, akkor főleg. Egy határozott feleség és a három lányunk mellett esélyem sem lenne másra. Amikor takarítunk, általában mindenki otthon van, és közösen, tele szép ideákkal kezdünk bele a munkába. Aztán kb. fél óra után jönnek a csipkelődések, van, hogy összekapnak a csajok. A taktikám viszont verhetetlen: a világ legszuperebb masinájával kiporszívózom a házat, miközben a többiek teszik dolgukat. Így nem hallom, mi történik körülöttem, és úgy dolgozom, hogy nyugtom van. Mindenki azt látja, hogy kiveszem a részem, ami persze így is van. Szerintem nekünk a nagytakarítás családterápia is egyben. Arra legalábbis nagyon jó, hogy a felgyülemlett feszültséget kiadják magukból a lányok.”