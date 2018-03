Tavaszi nagytakarítási lista: így érdemes

A hosszú, hideg téltől ugyan elbúcsúztunk, a nyoma azonban megmaradt. Az életet hozó március már bontogatja a szárnyait, és lassan a természet is magához tér, ahogyan nekünk és a környezetünknek is szükségünk van megújulásra, tisztulásra. Magunkért sokat tehetünk. A tavaszi böjtök, diéták, kúrák mind a test felüdülését szolgálják. Az, hogy a lelkünknek mi tesz jót, magunk érezzük. A környezetünk megtisztításában pedig mi más is lehetne a legjobb, mint a hagyományos tavaszi nagytakarítás.

Vannak, akik előre rettegnek a nagytakarításoktól, míg mások alig várják, hogy új életet lehelhessenek az otthonukba, környezetükbe. Ki ne szeretne gyönyörködni a szépen kitakarított, csillogó-villogó szobákban, a frissen mosott függönyökben, az alaposan kiporszívózott, puha szőnyegekben vagy a tükörfényes csempékben? Az persze már más kérdés, hogy mindezt megcsinálni nem két perc, és igen sok energiát és kitartást igényel a feladat. Épp azért, hogy minél hamarabb végezzünk a takarítással, és ne dolgozzunk feleslegesen, mindazoknak, akik nem hordozzák a génjeikben a tökéletes tavaszi nagytakarítás receptjét, a hozzáértők szerint érdemes takarítási listát készíteniük, amelynek alapján könnyen és gyorsan haladhatnak – az alaposság jegyében. Ha bárkinek segítségre van szüksége, érdemes bevonni a családot is. A kezdeti lelkesedés sajnos nem borítékolható, ám nagy terhet vehetnek le az egedül dolgozók válláról a többiek a legapróbb munkákkal is.

A tökéletes takarítási lista végigvezet a lakáson, felosztja a helyiségeket teendőkre. Felsorolja szobánként a szükséges lépéseket és az eszközök listáját. Az internet tele van tippekkel, tanácsokkal, amelyeket érdemes átböngészni, és kiválasztani azokat, amelyek a hasznunkra lehetnek. Ám sohasem szabad szem elől veszíteni, hogy mindenki más, és minden ház, lakás különböző, ezért személyre szabottan kell a listát elkészíteni. Valahogy így.

Amire szükségem van a konyha tisztításához:

létra

törlőrongyok

szivacsok

kis füles vödör

súrolószer

sütő tisztító

seprű

felmosó

porszívó

Lépések: