Visszatérő hüvelygomba? Ne engedd, hogy közétek álljon! (x)

Van úgy, hogy a hüvelygomba beárnyékolja a párkapcsolatot

„Amióta együtt vagyok a barátommal, szinte egyfolytában a hüvelygombával kínlódom – panaszolja Vera, a 23 éves egyetemista. – Csabival még egy éve sem járunk, de már háromszor is a nőgyógyásznál kötöttem ki, mert újra és újra előjön a fertőzés. Olyankor jellegzetes, túrós folyásom szokott lenni, és persze iszonyatosan viszket is mindenem odalent. Néha már annyira fájt, hogy ülni is alig bírtam. A doki persze rákérdezett, milyen módon védekezünk. Fogamzásgátlót szedek, válaszoltam, mire közölte, hogy a hormontartalmú gyógyszerek sajnos hajlamosíthatnak a gombás hüvelyfertőzésre.”

Mi segíthet, ha támad a hüvelygomba?

Vera nem adta fel a küzdelmet, főleg, miután rálelt egy hasznos segítőtársra, a Micovag Plus hüvelykúpra. Ez az összetételét tekintve egyedülálló, vény nélkül kapható készítmény tejsav- és bórsavtartalmának köszönhetően helyreállítja a hüvely egészséges, savas kémhatását, ami hasznos a mikroorganizmusok megtelepedése ellen. A kamillából származó, bizabolol nevű összetevőjével pedig enyhíti a gyulladás okozta, kellemetlen tüneteket, valamint csillapítja a viszketést és az égő érzést.

Diétás trükkök hüvelygomba megelőzésére

Vera a barátjával együtt közösen a fogamzásgátlást is elkezdte újragondolni. Mivel továbbra is a tablettát gondolta a legbiztonságosabb védekezési módszernek, ezért úgy döntött, egyelőre nem hagyja abba szedését, inkább megpróbál egy másik, hüvelygombára hajlamosító tényezőt kiiktatni az életéből, és átáll a Candida-diétára. Ez elsősorban a cukor és a gyors felszívódású szénhidrátok elhagyását jelenti, elvégre a szerzetben a gombák szinte „rajonganak” az efféle tápanyagokért. Ha hajlamos vagy a hüvelygombára, te is inkább kerüld a fehér liszttel készülő élelmiszerek, kenyerek, tészták fogyasztását, és helyettük válaszd a teljes kiőrlésű változatot! Így csökkentheted a valószínűségét annak, hogy megint kiújuljon a hüvelygomba.

Öltözködj okosan, mert ezzel is véded magad a hüvelygombától!

Különösen hangozhat, de még az öltözködésedre is fokozottan oda kell figyelned, ha hajlamos vagy visszatérő hüvelygombára. Felejtsd el a szoros, rosszul szellőző, műszálas darabokat, mert ezekbe könnyen befülled az altest, és a nyirkos, nedves közeg ideális terepet biztosít a gombák szaporodásához. A fehérneműd készüljön pamutból, a csipkecsodákat inkább csak a randikra tartogasd. Uszodában, wellnessben pedig cseréld le a nedves fürdőruhádat minél előbb szárazra, és edzés után se flangálj sokáig az átizzadt cuccokban!