A változókor legzavaróbb testi-lelki tünetei

A változókor 40-45 éves kor között kezdődik. Az ösztrogénszint folyamatos csökkenésének következtében a menstruáció rendszertelenné válik, majd végleg elmarad. A menopauza jól ismert tünete az izzadás, a hőhullámok, a nyugtalanság és az alvászavarok, de előfordulhatnak vizelettartási vagy emésztőrendszeri problémák, hízás, és a nők jelentős részénél hüvelyszárazság is kíséri a folyamatot. Ez akár a szexuális életről való lemondást is eredményezheti, ami sem a női testnek-léleknek, sem a párkapcsolatoknak nem tesz jót.

A testi tünetek jelentkezésével járó nehézségek komolyan megterhelik a nőket, akik ebben az időszakban sokszor azt tapasztalhatják, hogy nem ők irányítják az életüket, hanem a hormonjaik. Ezek a felelősek a hangulatingadozásokért, az ingerlékenységért, fáradtságért, szorongásért és akár a depresszió kialakulásáért is.

Ha mindez nem lenne elég, az életkörülményeknek is van része abban, hogy változókorban a nők valóságos érzelmi hullámvasútra ülnek fel. Párkapcsolati problémák, a gyerekek kirepülése a biztonságot jelentő fészekből, a munkával kapcsolatos félelmek mázsás súlyként nehezednek a nőkre. A belső vívódás pedig csak felerősíti a menopauza kellemetlen tüneteit.

Készüljünk fel, amennyire lehetséges!

A hétköznapok nehezebbé válhatnak a szokatlan, sokszor kellemetlen tünetek miatt, ezért sem mindegy, ki hogyan fogadja, és ki mennyire készül fel a teste átalakulására.

„Tudtam, hogy egyszer nekem is át kell esnem a menopauzán. Utánaolvastam, mert kíváncsi voltam, mi vár rám, de igazán felkészülni így sem tudtam. A hőhullámok rendkívül kellemetlenek voltak, az alvászavartól pedig nagyon kikészültem. A munkahelyemen stresszes és ingerlékeny lettem, nagyon csúnyán viselkedtem. Fáradt voltam, levert és tanácstalan. A lányom unszolására végül erőt vettem magamon, és felkerestem egy pszichológust, aki nagyon sokat segített. Amit megtanultam: nem szabad szégyellni a problémákat, a klimax nem betegség! A szakember javasolta a rendszeres testmozgást is, így a férjemmel beiratkoztunk társastáncra. Mondanom sem kell, mennyire jót tett nekem és a kapcsolatunknak is, hogy minden héten van közös programunk. Sokkal könnyebben veszem az akadályokat, és ezt leginkább a lányomnak és a pszichológusomnak köszönhetem” – mesélte Magdi.

A stresszes életmód csak tovább ront az amúgy sem rózsás helyzeten, ezért az a legideálisabb, ha minél előbb teszünk valamit önmagunkért: