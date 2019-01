Tévhit, hogy a hüvelyszárazság csak az idősebb nőket fenyegeti

Téves elképzelés, hogy a hüvelyszárazság csak a változókorba lépő nőket érintheti. Természetes, hogy 50 felett a hormonok csökkenése miatt a hüvely nehezebben nedvesedik. Az ösztrogénszint csökkenése azonban nemcsak a változókorban, hanem számos egyéb okból is bekövetkezhet, így például kemo- vagy sugárterápiát követően, szülés után, szoptatás idején, de akár drasztikus fogyókúrák vagy evészavarok miatt is. Ráadásul a hüvelyszárazság nemcsak hormonális okokhoz társulhat, hanem a stresszes életmódhoz, lelki vagy párkapcsolati problémákhoz is, vagy kialakulhat akár egy gombás fertőzést követően. Ugyanakkor az elvékonyodott hüvelyhám és a nem megfelelő nedvességtartalom a fertőzésekre is hajlamosabbá tesz.

A hüvelyszárazság további okai

pszichés zavarok

gyógyszerek (pl. antibiotikumok, antihisztaminok, hormonális fogamzásgátlók)

petefészek-eltávolító műtét termékeny életkorban

irritáló anyagok gyakori használata (például nem megfelelő szappan)

Ezek az állandó égő, feszülő, viszkető érzéssel járó tünetek így bizony már a fiatalabb nők mindennapjait is megnehezíthetik.

A hüvelyszárazság a házaséletben ugyancsak nehézséget okoz, hiszen a hüvelyhám nedvességének hiánya kellemetlenné, fájdalmassá, alkalmanként lehetetlenné teszi a szexuális aktust.

„Az elmúlt időszakban óriási volt a rohanás és a stressz a munkahelyemen, ami rányomta a bélyegét a mindennapjaimra. A hónapokig tartó feszült helyzet a párkapcsolatomnak sem tett jót. Andrissal 3 éve alkotunk egy párt, minden remekül működött, de azt vettem észre, hogy a szexuális együttléteink egyre kellemetlenebbek számomra. Nagyon rossz érzés volt, ami nem akart múlni, ezért felkerestem a nőgyógyászt. Kiderült, hogy a tartósan stresszes életmód hüvelyszárazságot eredményezett nálam. Nagyon meglepődtem, hiszen csak 34 éves vagyok, azt hittem, hogy ez csak az 50 feletti nőknél fordulhat elő, de nem! Az orvosom felvilágosított, hogy a különböző síkosítók átmeneti segítséget jelenthetnek a problémára, de a hüvelyszárazságot nem csupán az aktus idejére, hanem tartósan is kezelni kell, így hüvelykúp vagy hüvelykenőcs használatát javasolta. Szerencsére most már minden a régi” – mesélte Anna.

A probléma kezelhető!

Amennyiben ösztrogénhiány okozza a hüvelyszárazságot, kézenfekvő lehet a hormontartalmú, helyi készítmények alkalmazása. Sok esetben azonban a hormonkezelés valamilyen okból ellenjavallt, vagy egyszerűen ódzkodunk a használatától. Ilyenkor és a nem hormonális eredetű hüvelyszárazság esetén is célszerű ápoló, nedvesítő összetevőket tartalmazó, kombinált készítményeket alkalmazni.