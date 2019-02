Így jelzi a tested, hogy vashiányos vagy

A vashiány nemcsak az időseket és a betegeket fenyegeti nagyobb mértékben, hanem az aktív életet élőket is! Így például a vegetáriánus vagy vegán életmód követőit, mert bár a zöldségfélékben rengeteg vas található, azok jóval kevésbé hasznosulnak, mint a húsfélékben lévők. Termékeny korú nőknél a rendszeres havi vérzés, továbbá a terhesség és a szoptatás, de az intenzív fizikai megterhelés, az aktív sport, vagy a rendszeres véradás mind-mind okai lehetnek a vashiány kialakulásának. Hogyan jelzi a szervezetünk, ha baj van? Vegyük sorra a tüneteket!

Állandó kimerültség, fáradtság

A fáradtságnak és kimerültségnek számos oka lehet, köztük a stressz, a túlhajszolt életmód, alváshiány. Ha azonban ez az állapot tartósnak bizonyul, előfordulhat, hogy vashiány húzódik meg a háttérben.

Hajhullás, körömeltérések

Vashiányra gyanakodhatunk akkor is, ha erőteljes hajhullást tapasztalunk. Szerencsére a vashiány korrigálása, a vaskészletek feltöltése után a hajhagymák regenerálódnak, és a hajhullás is megszűnik.

A vashiány a körmeink minőségét is befolyásolja: könnyen letörnek, berepednek, pettyes elszíneződés jelenhet meg rajtuk, és a formájuk is megváltozhat.

Idegrendszeri tünetek

A vashiányt csökkent koncentráció, feszültség, fejfájás, alvászavar is kísérheti.

Gyengült immunitás

Az elégtelen vasellátottság az ellenálló képesség csökkenéséhez vezet, ezért könnyebben megbetegszünk. Betegség alatt a vasfelszívódás is zavart szenved, ezzel tovább súlyosbodik a vashiány, így gyakran előfordul, hogy amint az egyik betegségből kilábalunk, máris jön a másik. A szánkban megjelenő fájdalmas hólyagos elváltozás, az afta, vagy az ajakherpesz ugyancsak az immunrendszer gyengeségét jelzik.

A vashiány legfurcsább tünetei

A vashiány egyik legmeghökkentőbb tünete a rendkívül szokatlan dolgok – például a falon lévő mész, a sár, a kréta vagy éppen a jég megevése – utáni sóvárgás. Hogy ez pontosan miért alakul ki, egyelőre nem tudni, ám a legtöbb elmélet szerint a szervezetükből hiányzó ásványi anyagokat próbálják így pótolni a vashiányban szenvedők.

Másik furcsa tünet az úgynevezett nyugtalan láb szindróma, ami azt jelenti, hogy a betegnek állandóan mozgatnia kell a lábát, mert az nyugalmi állapotban fájdalmas, zsibbadt, és úgy érzi, hogy a mozgatás enyhíti a panaszokat.

Sápadt arc

A vértestek vörös színét adó, vasból és fehérjéből álló molekula, a hemoglobin mennyisége a vashiány súlyosbodásával egyre csökken. Így a hajszálerekben keringő vér színe is egyre halványabb, az arc pedig fakóbb, sápadtabb lesz. A sápadtság még szembetűnőbb vashiányos vérszegénység esetén, amikor már a keringő vörösvértestek száma is jelentősen csökken. A vashiány nemcsak az arcot teszi sápadttá, de a nyálkahártyák – így az ajkak és az íny – is elveszítik vörösességüket. Vashiányra utal továbbá a hidegintolerancia, amikor minden külső ok nélkül fázunk.

Szapora szívverés

A heves szívdobogás is utalhat vashiányos vérszegénységre, hiszen azért, hogy a szervezet igényét ki tudja szolgálni, a szív a már kevesebb oxigént szállító vért próbálja meg gyorsabban keringetni.

Vashiány jellemző tünetei gyerekeknél

Ha a gyerek fáradékony, nyűgös, fejfájós és étvágytalan, ugyancsak gyanakodhatunk vashiányra. A vashiányos gyerek ráadásul néha egészen érdekes dolgokat művel: papírt vagy ceruzavéget rágcsál, esetleg ezeket meg is eszi, mert így próbálja pótolni a szervezetéből a hiányzó ásványi anyagot.

A megfelelő kezelés hiányában súlyosbodó vashiányos vérszegénység előbb-utóbb a szervezet minden pontján jelez: idegrendszerünk, hormonális- és immunrendszerünk gyengülését vagy zavarát okozza, a keringés összeomlásához vezető szívelégtelenség pedig végzetes kimenetelű is lehet.