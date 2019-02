Tabuk nélkül: hüvelyfertőzések és a szex

„Bakteriális hüvelyfertőzésem van. Nemi úton kaptam el?”

A fenti kérdés sokakban felmerül. A bakteriális vaginózis a leggyakoribb hüvelyfertőzés. Halszagú, híg, bőséges, fehéres-szürkés színű hüvelyfolyás jellemzi, és égő, kellemetlen érzés is kísérheti. Bár klasszikus értelemben nem tartozik a nemi betegségek közé, mégis van összefüggés a fokozott szexuális aktivitás, a gyakori partnercsere vagy egy új szexpartnerrel kezdett kapcsolat és a fertőzés megjelenése között. A problémát az okozza, hogy pl. a szexuális aktussal összefüggésben felborulhat a hüvely baktérium-összetételének egyensúlya: a védelmet jelentő Lactobacillusok száma lecsökken, így gyengül a kórokozókkal szembeni természetes védekezőképesség. A probléma antibiotikum-kezeléssel és a hüvelyflóra helyreállításával orvosolható.

„Egy hajszálon múlott, hogy nem szakítottunk egy gombás hüvelyfertőzés miatt” –

– jelentette ki Anita, akinek meggyűlt a baja a vissza-visszatérő gombás hüvelyfertőzéssel. „Égő, viszkető érzést éreztem odalent, a folyásom bőségesebb lett, sárgásfehéres, túrószerű állagúra változott, amit nagyon rosszul viseltem. A párommal való együttlétek is egyre kellemetlenebbekké váltak. Felkerestem az orvosomat, aki gombaellenes kezelést javasolt. Átmenetileg meg is oldódott a problémám, de hetek múlva ismét jelentkeztek nálam a kínzó tünetek. Rosszul éreztem magam a bőrömben, feszült voltam az újra jelentkező tünetektől és megvádoltam a párom, hogy biztosan megcsalt, és tuti elkaptam tőle valamit, ha egyszer ismét gondjaim vannak. Óriási vita kerekedett a beszélgetésünkből, napokig nem is beszéltünk. Egészen addig, amíg ismét fel nem kerestem a nőgyógyászt, aki felvilágosított, hogy a gombás hüvelyfertőzés nem nemi betegség. Ettől még előfordulhat, hogy az aktus során átadjuk a kórokozókat a partnerünknek, aki továbbra is tünetmentes maradhat, viszont vissza is kaphatjuk tőle azokat. A »pingpongozás« elkerülése miatt fontos, hogy visszatérő panaszok esetén a párunk is kapjon megfelelő kezelést – mondta a szakember. Nagyon rosszul éreztem magam, amiért meggyanúsítottam Pétert, de szerencsére sikerült mindent megbeszélnünk. Egy hajszálon múlott, hogy nem szakítottunk a gombás hüvelyfertőzésem miatt…” – mondta feldúltan Anita.

És amikor valóban szexuális úton terjedő nemi betegségről van szó: trichomoniázis

A Trichomonas fertőzés a hüvely vagy a húgycső nyálkahártyának gyulladásával járó, klasszikus nemi úton terjedő betegség, amit a Trichomonas vaginalis nevű parazita okoz. Ebben az esetben a hüvelyfolyás kifejezetten kellemetlen szagú, habos, zöldessárga, és a hüvely égő, viszkető érzésével jár. Jellemző tünete továbbá, hogy a szexuális aktus is fájdalmat okoz. A teljes gyógyuláshoz mindkét félnek kezeltetnie kell magát, és a teljes gyógyulásig nem ajánlott a szex.