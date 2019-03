Segítség, egész éjjel horkol a férjem! Mit tegyek? (x)

„Az a szörnyű zaj, ami kijött a torkán, az őrületbe kergetett”

Elegem volt. Tudtam, hogy mennyire szenved az allergiától, hogy folyton be van dugulva az orra, ám az ötödik kialvatlan éjszaka után már nem sajnáltam. Az a szörnyű zaj, ami kijött a torkán, az őrületbe kergetett. Néha elcsitult, aztán újra rázendített, hol halkabban, hol pedig olyan hangosan, hogy dühösen rázni kezdtem, ébredjen már fel, ne játsszon tovább az idegeimmel. Ilyenkor fáradt szemekkel nézett rám, papír zsepiért nyúlt, és jó nagyot trombitált bele. Félkómásan motyogott néhány bocsánatkérő szót, majd elaludt, és kezdődött minden elölről – idézte fel erőpróbáló napjait az irodista Kitti. – A férjem minden évben kora tavasszal, amint virágozni kezdenek a fák, taknyos lesz. Ugyanis allergiás. Napközben egyre csak dörgöli a szemét, no meg tüsszög, és egyfolytában fújja az orrát, az éjjelt pedig az orrdugulása miatt végighorkolja. Azt hiszem, mindenki más idegeit is kikezdené egy ilyen időszak. Öt napon és éjszakán át vele együtt szenvedtem, aztán a hatodik nap reggelén elszántam magam, és úgy döntöttem, keresek valamit, ami segít megszüntetni a kínlódását, de főleg véget vet ennek a szörnyű horkolásnak!

Roland használni kezdte az egysejtűek „titkos fegyverét”

Roli, a férjem igazi fafejű, ezért sokáig hallani sem akart semmilyen segítségről. Azt mondta, pár hét trombitálást és tüsszögést ő simán kibír. Arra persze nem gondolt, hogy ezek a hetek engem is próbára tesznek, méghozzá alaposan. Meg akartam győzni, hogy használjon orrsprayt, mert az segíthet, de nem volt könnyű dolgom. Rolinak olyan készítményt kellett találnom, ami hatásos, de nem okoz függőséget és szintetikus helyett természetes anyagokat tartalmaz. Alapos keresgélés után találtam rá a Reventil orrspray-re és szemcseppre. A Reventil hatásos összetevője az érdekes nevű ectoin. Ez a speciális molekula a természetben is előfordul, bizonyos egysejtűek termelik, hogy megóvja őket a dermesztő hidegtől és a sivatagi hőségtől. Ha kell, az ectoin védelmet nyújt a kiszáradás ellen, sérülés esetén pedig segít regenerálni a sejtfelszínt. Az egysejtűeknek ez a „titkos fegyvere” a Reventil készítmények egyik legfontosabb alkotóeleme.

Az orrspray-függőségtől sem kell tartani!

A férjemet sikerült rávennem, hogy próbálja ki a Reventilt. Mivel recept nélkül kapható, megvettem neki az orrspray-t és a szemcseppet is a patikában. Az orrspray enyhítette a férjem orrnyálkahártya-gyulladását. Nehezen vallotta be, de napról napra látványosan javult az állapota, csökkent az orrfújások száma, és még attól sem kellett tartania, hogy orrspray-függővé válik. A szemcsepp is jót tett neki: napközben már nem volt piros a szeme, kevesebbet dörgölte, de ami nekem a legfontosabb volt, végre az éjszakáink is nyugisan teltek. Nem mondom, hogy nem hallatszott még némi hortyogás, de az már igazi jutalomjátéknak tűnt a korábbi hangorkánhoz képest!