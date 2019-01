Régi, bevált (mód)szer a hüvelygomba ellen: így talált rá Kinga a bórsavra (x)

„Irigylem azokat a nőket, akik még hírből sem ismerik a hüvelygombát. Nekem sajnos elég gyakran meggyűlt vele a bajom a közelmúltban – kezdi történetét Kinga. – Akinek valaha volt már »szerencséje« a hüvelygombához, az pontosan tudja, mivel jár egy ilyen fertőzés: utálatos, túrós hüvelyfolyással, no meg elviselhetetlen viszketéssel odalent.

Gyakori probléma: akkor nem rendel a nőgyógyász, amikor a legjobban kéne!

Legutóbb ráadásul a lehető legrosszabbkor tört rám a hüvelyi nyavalya, éppen, amikor a nőgyógyászom elutazott két hétre síelni… Nem tudom, mások hogy vannak ezzel, de én nem szívesen tárulkozom fel egy vadidegen dokinak egy ilyen kínos problémával. Ezért inkább betértem a patikába, és ráböktem az első, tévéhirdetésekből ismerős, hüvelygomba elleni készítményre. Amint hazaértem vele, azon nyomban elkezdtem használni, de a reklámban beígért enyhülést hiába vártam. Megpróbáltam persze türelmes lenni, hátha pár nap után mégiscsak hatni fog a szer. Mindhiába. Már ülni is alig bírtam, annyira viszketett és fájt mindenem ott lent. És akkor, mintha az égiek küldték volna, váratlanul beállított hozzám Marcsi barátnőm.

A tapasztalt barátnő tanácsa: ideje elolvasni, mi van a dobozban!

Marcsi kislány korától cukorbetegséggel él, és amikor elsírtam neki a bajomat, elárulta, hogy a hüvelygomba nála is elég gyakori »vendég«, méghozzá a diabétesze miatt. Vagyis Marcsi már igencsak jól kiismeri magát a hüvelygomba elleni patikaszerek terén. Szerinte semmiképp nem lett volna szabad csak úgy, vakon leemelnem a polcról az első, reklámozott »csodaszert«. Annál érdemesebb lenne mindig átolvasnom a készítményekhez mellékelt használati útmutatót. Ebből ugyanis többek közt azt is meg lehet tudni, milyen összetevőket tartalmaz egy-egy hüvelykúp vagy hüvelytabletta. Marcsinál a hüvelygomba ellen használatos szerek közül az »-azol« végződésű összetevőt tartalmazók rendre kudarcot vallottak. Mint magyarázta, azért, mert a Candida gomba bizonyos alfajai ellenállnak az »azoloknak«, bórsavval ellenben vissza lehet szorítani a szaporodásukat.

A bórsav hüvelygomba ellen nem új találmány!

A bórsavat egyébként rendszeresen használják a hüvely gombás fertőzésének kezelésére. Legtöbbször a patikusok keverik ki a bórsavat is tartalmazó hüvelygolyókat vagy hüvelykúpokat, de csak abban az esetben, ha azt a nőgyógyász felírta nekünk receptre. A recept nélkül kapható, hüvelygomba elleni sokféle szer közül azonban csak egyetlenegy, a Micovag Plus hüvelykúp tartalmaz bórsavat.

Miután Marcsi bogarat ültetett a fülembe, én is beszereztem magamnak a patikából a Micovag Plus hüvelygomba elleni kúpot. Ezúttal alaposan elolvastam a dobozban lelt használati útmutatót. Mint megtudtam, a bórsav mellett tartalmaz még bizabololt, a kamillából nyert illóolajat is, aminek köszönhetően enyhülhet a gyulladás, a viszketés és az égő érzés a hüvelyben. Tejsavtartalma pedig elősegíti a hüvely természetes, savas kémhatásának megóvását, illetve helyreállítását. Nem kellett csalódnom, a Micovag Plust használva végül nekem is enyhültek a hüvelygomba okozta tüneteim!