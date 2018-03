PMS várandósság után

– Szia! – és a köszöntés egy hatalmas ölelésbe fulladt, amint leszállt a gép, és a két barátnő találkozott.

– Atyaég! Veled meg mi lett? – tette fel a kissé talán túl őszinte kérdést Kinga Rebekának, aki nem festett túl jól.

– Nem tudom, egy idő óta vannak napok, amikor nem igazán vagyok formában, semmilyen módon…

Ezen a ponton a két anyukának abba kellett hagynia az eszmecserét, mert bizony a gyerekek kisebb felfordulást okoztak a reptéren. Inkább gyorsan megszerezték a feladott poggyászt, kocsiba pattantak, és már indultak is Rebeka otthona felé. A két nőnek nem volt ideje tovább feszegetni ezt a témát egészen estig, hiszen a gyerekek minden energiájukat lekötötték. Szerencsére az utazás és az újdonság varázsa miatt a kicsik hamar kidőltek, a mamák pedig egy-egy pohár vörösbor társaságában elkezdtek beszélgetni.

– Szóval, nem tudom, mi bajom van! Péter már azt mondja, néha elviselhetetlen vagyok – kezdett bele Rebeka.

– De miért, mi a baj?

– Már megfigyeltem, hogy rendszeresen, többnyire a menstruációm előtt jelentkeznek a gondok: a bőröm katasztrófa, az arcom tele lesz pattanással, puffadok, mint egy görögdinnye, de az ingerlékenység a legdurvább. Bármin képes vagyok felhúzni magam! Már arra is gondoltam, ez valamiféle „otthonlévőkismama-depresszió”…

– Dehogy depresszió! Neked PMS–tüneteid vannak – világosította fel Kinga Rebekát.

– Hogy mi???

– Premenstruációs szindróma, ennek a rövidítése a PMS. Nem hallottál még róla?

– Nem, nekem sosem volt ilyen gondom!

– Igaz, nem minden nő küzd ezekkel a kellemetlen, a menstruáció előtti napokban jelentkező tünetekkel, amelyek az ingerlékenységtől a puffadáson át a pattanásos bőrig sokféleképpen jelentkezhetnek. Viszonylag gyakori, hogy a tünetek csak szülést követően jelennek meg a többgyerekes, stresszes életet élő nőknél.

– Hát ez szuper! Ha hamarabb meglátogatsz, akkor már korábban megvilágosodtam volna, és találtam volna rá valami megoldást…

– Az ingerlékenységen az is segíthet, ha rendszeresen mozogsz, és odafigyelsz az étkezésedre! Engem nem érint a probléma, de szerintem ha egy kicsit utánajársz, biztos vagyok benne, hogy találsz a neten kifejezetten a PMS-re kifejlesztett készítményeket is. De mindemellett beszélj erről őszintén Péterrel, hogy ő is tudja, ez az állapot csak pár napig tart, és akkor kedvesebb és megértőbb lesz veled!