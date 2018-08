PMS: a menstruáció előtti pokol

„Legutóbb már majdnem az állásomba került, hogy ilyen extrém módon szenvedek a PMS-től. A kollégáim és most már a főnököm is nagyon nehezen viselik azt a közel egy hetet, amikor teljesen kifordulok önmagamból. Legjobban persze mégiscsak én szenvedek, ezért szerettem volna valamilyen megoldást” – meséli a 28 éves Jázmin, aki számára a menstruáció előtti tünetek változatos sokasága, azaz a PMS (premenstruális szindróma) igazi pokol, aminek a legsötétebb bugyrát is megjárta.