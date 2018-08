PMS, a nők ezerarcú ellensége

150 vagy még annál is több különböző tünetet tudnak felsorolni a szakemberek, amelyek mind jellemezhetik a PMS-t, azaz a premenstruációs szindrómát, amely hónapról hónapra megkeserítheti a nők életét. A PMS pontos oka a mai napig nem ismert. Annyi bizonyos, hogy kiváltódásában szerepet játszik a női ciklust vezérlő két hormon, az ösztrogén (tüszőhormon) és a progeszteron (sárgatesthormon) egyensúlyának felborulása, aminek következtében a menstruáció előtt 7-10 nappal megjelenik a PMS-re jellemző tünetegyüttes. Emellett azonban számos egyéb tényező is szerepet játszik a panaszok kialakulásában. A PMS-nek különböző fokozatai ismertek. A tünetegyüttessel a termékeny életkorban lévő nők 80%-a találkozott már, de szerencsére mindössze 5% körül vannak olyanok, akiknek a mindennapi életét komolyabban befolyásolja. Ők azok, akik ilyenkor képtelenek a szokásos tevékenységeik, például a munkájuk elvégzésére, vagy nehézségeik támadnak az emberi kapcsolataikban.

Anna 20 éves, főiskolára jár, ahonnan szerencsére akár napokra kimaradhat, és olykor ki is marad, mert nála a menstruáció előtti néhány nap komoly puffadással, fájdalmas mellfeszüléssel, hasmenéssel jár, és néha előfordul hányinger és hányás is. „Nálunk senkinek nem voltak ilyen komoly tünetei a családban. Először mindenki azt hitte, csak ki akarok maradni a suliból, azért csinálom, így nem kaptam otthonról igazolást, mennem kellett. Egyszer annyira rosszul voltam, hogy a tanár küldött haza. Falfehér lettem órán, alig tudtam mozdulni. Jó fej volt, hívott egy taxit, és így nem kellett buszoznom. Akkor úgy éreztem, nem is éltem volna túl másképp az utat” – mondja. Annának sokat segített az életmódváltás: a rendszeres testmozgás, a sok-sok friss zöldség, gyümölcs, és felfedezte a gyógynövények közül a barátcserjét is, amelyet ma már kúraszerűen alkalmaz.

A barátcserje mellett számos gyógynövény van, amely segíthet abban, hogy a PMS tüneteit enyhítsük. Ilyen többek között a rövidágú poloskavész, de szokták javasolni a ligetszépeolajat vagy a borágóolajat is. A vitaminok közül a B-vitamin komplex, az E-vitamin, a kalcium, a magnézium is fontos szerepet játszanak abban, hogy a menstruáció előtti napokon jobban érezzük magunkat.

A 26 éves Petra valamivel szerencsésebb – ha lehet ilyet mondani. Az ő családjában ugyanis jellemzően PMS-sel küzdenek a nők, így sem az édesanyja, sem a nővére nem kérdőjelezte meg Petra panaszait, amelyek nem merültek ki a testi tünetekben. „A mellfeszülés, a rendszeresen felbukkanó pattanások, a puffadás vagy a lábdagadás mellett sokkal megerőltetőbb volt, hogy egyáltalán nem volt kedvem semmihez: sem felöltözni, sem fésülködni, sem döntéseket hozni, sem emberekkel találkozni vagy beszélgetni. Minden hónapban van egy hét, amikor legszívesebben a szobámban ülnék bekuckózva, és azt kívánom, bárcsak ne szólna hozzám senki. Aztán a következő pillanatban majd megveszek azért, hogy valaki hozzám érjen, elképesztően kívánom a szexet, keresem a piros ruháimat, de mire odáig jutok, hogy kimozduljak, már megint nincs semmi kedvem hozzá. De ez még mindig jobb, mint a nővérem esete, akinek már a munkahelyén is komoly gondja akadt emiatt” – meséli Petra, akinek nagy szerencséje van azzal, hogy havonta néhány napot home office-ban dolgozhat, ezáltal úgy tudja alakítani a munkarendjét, hogy a PMS-t otthon vészelje át, de fontolóra vette, hogy pszichológushoz fordul, ahogy a nővére is tette.

Érdemes szakorvos segítségével utánajárni annak is, hogy valóban „csak” PMS áll a tünetek hátterében, vagy pont egy másik betegség erősíti fel a PMS tüneteit annyira, hogy azok már-már elviselhetetlenek számunkra. A magas ösztrogénszint, a pajzsmirigybetegségek (alulműködés) és a mellékvesekéreg betegségei mind elviselhetetlenebbé tehetik a menstruáció előtti napokat. Ha a vérvétel után megállapították, hogy esetleg valamilyen másik betegség áll a háttérben, várható, hogy annak kezelésével javulni fognak a PMS tünetei is.

A 34 éves Katával ugyanaz történt, mint Anna nővérével: egyenesen rettegett a menstruáció előtti időszaktól. Minden hónapban egy hétig úgy érezte magát, mint a pokolban. Munkahelyi problémák, párkapcsolati gondok sorakoznak azon a listán, amelynek a tetejére felírhatná: „a PMS hatásai”. A premenstruációs szindróma nála inkább pszichés tünetekben mutatkozik meg: ingerlékenység, depresszió, kilátástalanság. „Sokszor azt éreztem, a menstruáció előtti napokon nem is vagyok önmagam. Ráadásul mindig azt hallgattam, hogy a korral vagy majd a szüléssel enyhülnek a tünetek. Bár egyre idősebb vagyok, és már szültem is, az én tüneteim folyamatosan erősödtek. Valamit kezdenem kellett a helyzettel. Elmentem pszichiáterhez, akivel folyamatosan alakítottuk át az életmódomat, emellett elkezdtük a pszichoterápiát és a gyógyszeres kezelést. Most már sokkal jobb a helyzet, de nagyon remélem, a lányom nem örökölte ezt tőlem. Ha meg mégis, akkor legalább tudjuk, mivel kell szembenéznünk.”

A PMS-től nemcsak a nők, hanem bizony a férfiak is komolyan szenvednek. A 35 éves Béla jelenleg komoly párkapcsolatban él, de előtte jó néhány hölggyel osztotta már meg az életét. Kicsit úgy tűnik számára, ugyan a barátnők jöttek-mentek, de a PMS valahogy mindig maradt. „Amikor először találkoztam a PMS-sel, fogalmam sem volt, hogy miről van szó, de az akkori barátnőmnek olyan súlyos hangulatingadozásai voltak, hogy utána kellett néznem. Nagyon megdöbbentett. Nem emiatt szakítottunk természetesen, de ezzel a súlyos formával – a teljes depresszióval, a kilátástalansággal, az erős dühkitörésekkel, amiket a menstruációt megelőző napokban produkált – azóta sem találkoztam. Az enyhébb tünetek viszont minden barátnőmre jellemzőek voltak. Volt olyan lány, aki nagyon barátságos, édes ember, de a menstruáció előtti napokban sírós és sértődős lett, a legkisebb hülyeségért teljesen ki tudott borulni. Többször volt olyan, hogy megbántódott, nem szólt semmit, csak könnyes lett a szeme, fogta magát, és elszaladt – bárhol is voltunk éppen. A PMS igazi mimózává tette. A mostani barátnőm meg ilyenkor megvadul a kóláért, érzékeny, és folyamatosan bújik” – mesélte Béla.