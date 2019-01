Amit a pároknak tudni illik a szexről

„Petivel nagyon friss volt a kapcsolatunk, körülbelül két hónapja voltunk együtt, amikor azt vettem észre, hogy fájdalmassá váltak az együttlétek. Emellett a hüvelyváladékom is megváltozott, túrószerű lett az állaga. Nagyon megijedtem, hogy valamilyen nemi úton terjedő fertőzést kaptam el Petitől, így ahelyett, hogy először orvoshoz fordultam volna, őt vontam kérdőre. Tagadta, és nagyon kiakadt rám, én pedig szerettem volna hinni neki. Elmentem a nőgyógyászomhoz, aki elmagyarázta, hogy gombás hüvelyfertőzésem van, ami nem nemi úton terjedő betegség. Gombaellenes készítményt kaptam a problémámra, és napok múlva jobban lettem. Nagyon szégyelltem a történteket, tájékozottabbnak kellett volna lennem. Petitől természetesen bocsánatot kértem” – mesélte Lili.

Honnan tudhatjuk, hogy baj van?

A hüvelyfertőzés legbiztosabb jele az egyébként normális hüvelyváladékozás megváltozása. A kellemetlen halszagú, jellemzően híg, szürkésfehér színű és bőséges folyás bakteriális fertőzésre utalhat. Ha pedig szagtalan, sárgásfehér színű és állagában sűrű, túrószerű hüvelyfolyást tapasztalunk, az gombás fertőzés jele. A gombás hüvelyfertőzést gyakran égő, kellemetlen érzés, valamint erős viszketés is kíséri, ezek a bakteriális fertőzésre kevésbé jellemző tünetek. A szex pedig akár mindkét fél számára fájdalmassá válhat.

Nemi úton terjedő betegség a hüvelyfertőzésem?

Gyakori kérdés, amivel kapcsolatban még mindig rengeteg a félreértés. A bakteriális hüvelyfertőzés következtében felborul a hüvely baktérium-összetételének egyensúlya, a védelmet jelentő Lactobacillusok, avagy tejsavbaktériumok aránya lecsökken, így romlik a kórokozókkal szembeni természetes védekezőképesség. Vagyis ilyenkor nem nemi úton terjedő megbetegedésről van szó. Mint ahogyan a gombás hüvelyfertőzés sem számít nemi úton terjedő betegségnek. Utóbbi hátterében az áll, hogy a hüvelyben normál körülmények között is jelen lévő Candida gombák túlszaporodnak. A gombás hüvelyfertőzés esetében azonban előfordulhat, hogy a partnertől kapjuk el, amit aztán vissza is adhatunk neki, ez az úgynevezett pingpongeffektus. A párunk többnyire tünetmentes marad, ennek ellenére, ha a gombás hüvelyfertőzés többször is jelentkezik nálunk, fontos, hogy partnerünk is megkapja a megfelelő kezelést.

Tudtad? A fokozott szexuális aktivitás, illetve a szabados nemi élet hajlamosít a bakteriális és gombás hüvelyfertőzések megjelenésére.

Van, amikor van alapja a gyanakodásnak…

Ha fájdalmas vizelés, égő hüvely, kellemetlen szagú, sárgászöldes színű folyás jelentkezne, akkor nagy valószínűséggel egy szexuális úton terjedő betegséggel, a Trichomonas fertőzéssel állunk szemben, amit egy parazita okoz, és ami elsősorban a hüvelyt és a húgycsövet betegíti meg. Ha ezzel a fertőzéssel találkoznánk, joggal vonhatjuk kérdőre a partnerünket!

Kezelés alatt engedélyezett a szex?

Bakteriális fertőzésnél antibiotikum, gombás fertőzésnél gombaellenes gyógyszer a kezelések alapja. Ezek mellett mindkét esetben elengedhetetlen a hüvelyflóra regenerálását elősegítő készítmények alkalmazása, melyek helyreállítják a hüvely egészséges, enyhén savas pH-ját. Szakemberek szerint amíg a kezelés tart, tanácsos kerülni a nemi érintkezést. Ha mégis sor kerülne rá, óvszerrel történő védekezés javasolt, ami viszont árthat a hüvelyflórának.

Trichomoniázis esetén mindkét felet kezelni kell, és a nemi érintkezés a teljes gyógyulásig tilos! A nőknél általában egyszeri, míg a férfiaknál általában hosszabb ideig, körülbelül egy hétig tartó antibiotikum-kezelésre van szükség.