Ezt jobb, ha tudod, amennyiben kiegyensúlyozott párkapcsolatra vágysz – Fókuszban a hüvelyfolyás és a szex

A hüvelyi folyás természetes jelenség. Normál esetben az enyhe, egyénenként változó összetételű folyás színtelen, szagtalan, és az állaga nem darabos. Fertőzés esetén azonban megnövekedhet a folyás mennyisége, megváltozhat annak állaga, színe, illetve kellemetlen szagúvá is válhat. Emellett alhasi fájdalom, viszketés, és a szexuális együttlét fájdalmassá válása is előfordulhat.

Sokan megijednek a tünetektől, és a párjukat okolják a fertőzés kialakulásáért. Eláruljuk, nem minden esetben indokolt a partner hűtlensége miatti aggodalom!

Szürkésfehér folyás és annak okai

Ha híg, bőséges, halra emlékeztető szagú, szürkésfehér színű folyást tapasztalunk, ami mellé enyhe égő, kellemetlen érzés is társul – akár szexuális aktus közben – bakteriális hüvelyfertőzésre gyanakodhatunk. Ezt a fertőzést egyebek mellett a túlzásba vitt intimhigiénia, egy antibiotikum-kúra, de akár a gyakori szex is kiválthatja. A bakteriális vaginózis nem nemi úton terjedő betegség, hátterében az áll, hogy a védelmet jelentő Lactobacillusok aránya lecsökken a hüvelyben, így gyengül a kórokozókkal szembeni természetes védekezőképesség. Antibiotikum-kúrával és kiegészítésképpen a hüvelyflórát helyreállító készítménnyel kezelhető a fertőzés.

Szúr, csíp szex közben? Elmondjuk, miért van!

Ha a hüvelyfolyás sűrű, túrós, és viszketés is kíséri a tüneteket, több mint valószínű, hogy gombás hüvelyfertőzésünk van. Ha szex közben szúró, csípő fájdalom is jelentkezik, még nagyobb az esélye, hogy a hüvelyben élő Candida gombák szaporodtak el túlzottan. Jó hír, hogy a gombás hüvelyfertőzés sem kimondottan nemi úton terjedő betegség. Hajlamosíthat rá pl. fogamzásgátló szedése, szénhidrátokban gazdag étkezés, cukorbetegség. A hüvelygomba megelőzése a hüvelyflóra helyreállítására szolgáló készítményekkel, a fertőzés kezelése pedig általában helyi hatású gombaellenes gyógyszerekkel, kenőccsel vagy hüvelytablettával történik. Ha vissza-visszatér a fertőzés, a partnert akkor is kezeltetni kell, ha egyébként tünetmentes, ellenkező esetben a pinpongeffektussal, azaz a fertőzés oda-vissza adogatásával kell számolnunk!

Fontos, hogy visszatérő hüvelygomba esetén célszerű a partnert is kezelni, és amíg a kúra tart, tanácsos kerülni a szexuális együttlétet!

Amikor tényleg nagy a baj…

„Volt már gombás és bakteriális hüvelyfertőzésem is, de éreztem, ezúttal ez valami más… a folyásom kellemetlen szagú, sárgászöldes színű lett, amitől nagyon megijedtem. Emellett egyik pillanatról a másikra fájdalmassá váltak a férjemmel való együttlétek is, nem volt mit tenni, bejelentkeztem a nőgyógyászhoz. Kiderült, hogy szexuális úton terjedő trichomoniázisom van, amit a Trichomonas vaginalis nevű parazita okoz. Teljesen ledöbbentem. Hüvelykúpot írt fel az orvos, de arra a mai napig nem emlékszem, mikor adta a kezembe a receptet, mert szinte sokkot kaptam. 20 éves házasságot dobott kukába a férjem! Nem elég, hogy megcsalt, nemi fertőzést is kaptam tőle. Azóta sem tudtam feldolgozni a történteket, azt hiszem, soha az életben nem bocsátom meg neki ezt a félrelépést. A válókeresetet már másnap beadtam” – mondta Zsuzsanna.

Ha a partnerünk trichomoniázissal fertőzött, akkor a nemi érintkezésen túl a közös vízben fürdőzéssel, közös törölköző használatával is megfertőzhet bennünket!