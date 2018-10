Őszi wellnesshétvégéink komoly megkeserítői: a hüvelyfertőzések

Sokan vannak, akik a nyarakat hosszú hétvégékkel, a hétvégéhez hozzátoldott egy-egy pluszszabadnappal vészelik át, és őszre ütemezik az igazi pihenést. Mások pont a hajtós őszi heteket lazítják egy-egy hosszú hétvégével. Ilyenkor a megszokotthoz képest felszabadultabbá válunk, hajlamosak vagyunk sokkal lazábban venni az életet. Lehet, hogy megtanultuk, nyáron mire kell figyelnünk, de jó, ha tudjuk, ősszel ugyanúgy veszélyben lehet az üdülés egy váratlan hüvelyfertőzés miatt.

„Az idén minden kollégám elmehetett nyaralni, kezdőként nekem esélyem sem volt szabadságot kivenni, így alig vártam, hogy szeptemberben végre elmehessek egy kicsit pihenni a barátommal. Ilyenkor olyan szállást választunk, ahol van úszómedence, szauna, mert az úszás és egy jó szaunaszeánsz teljesen ki tud kapcsolni. Eddig soha semmi bajom nem volt, most viszont azt vettem észre az üdülés kellős közepén, hogy valami nagyon nem stimmel. Rossz volt a közérzetem, viszketni kezdtem odalent, és a folyásom állaga is megváltozott, túrószerűvé vált. Amikor utánaolvastam, akkor derült ki, hogy gombás hüvelyfertőzésem van. Szerencsére viszonylag gyorsan elmúlt, köszönhetően a profi segítségnek. Az orvosom azt mondta, amikor valaki stresszes időszakon van túl, vagy nem tudott eleget pihenni – ahogy én sem a nyáron –, az immunrendszere kissé legyengülhet, és emiatt sokkal hamarabb összeszed egy ilyen fertőzést” – meséli Liza.

Milyen hüvelyfertőzésre utalnak a tünetek?

Bő hüvelyfolyás, amelynek kellemetlen, halra emlékeztető szaga van



A bőséges, halszagú hüvelyfolyás a bakteriális vaginózis jellegzetes tünete. A hüvelyben élő „jó” és „rossz” baktériumok egyensúlya ilyenkor megbillen, a „rossz” baktériumok kerülnek túlsúlyba. Nem nemi úton terjed, de nagyon kellemetlen betegség. Különösen érzékenyek lehetünk rá stresszes időszakokban, gyenge immunrendszer esetén. Az is elképzelhető, hogy az otthonitól eltérő környezetben másképp tisztálkodunk, amivel máris növeljük a kockázatot.

Bő hüvelyfolyás, amely szagtalan, állaga túrószerű

A gombás hüvelyfertőzés sem nemi úton terjedő betegség. A hüvelyben található gombák, jellemzően a Candida albicans nevű élesztőgomba elszaporodása okozza. Ha negyedévente megjelenik, azt már visszatérő gombás hüvelyfertőzésnek tekintjük.

Előfordul, hogy a bakteriális és gombás hüvelyfertőzés egyszerre vagy kis időeltolódással egymást követve van jelen a szervezetünkben. Ezért úgy tűnhet, hogy szűnni nem akaró fertőzésünk van. Vannak, akik hosszú hónapokig, sőt évekig küzdenek a fertőzéssel, amely néhány hetes nyugalmi időszak után rendszeresen újra „támad”. A nőgyógyász egy kenetvétel után azonban meg tudja határozni, melyik fertőzés van jelen a szervezetben, így célzott kezelést tud előírni.

Fájdalmas vizelés, égő hüvely, kellemetlen szagú, sárgászöldes színű folyás

A fenti tünetek azt jelenthetik, hogy valószínűleg egy szexuális úton terjedő betegséget, a trichomoniázist kaptunk el. Ezt a fertőzést a Trichomonas vaginalis nevű parazita okozza, amely elsősorban a hüvelyt és a húgycsövet betegíti meg. Ha a partnerünk fertőzött, akkor közös vízben fürdőzéssel, közös szivacs vagy törölköző használatával is megfertőzhet bennünket.

Mielőtt wellnessezni indulnánk ősszel, érdemes felkészíteni a szervezetünket a pihenésre is. Mindenképp gondoljunk a megelőzésre: turbózzuk fel az immunrendszerünket, próbáljunk meg rendszeresen mozogni, meditálni még a legnagyobb hajtás közepette is. Szedjünk a női szerveket erősítő vitaminkészítményeket, de leginkább C-vitamint. Szerezzünk be olyan készítményt, amely az egészséges hüvelyflóra fenntartását szolgálja. Ha mindent megtettünk, és odafigyelünk, nagyon nagy esélyünk van arra, hogy feltöltődve és kipihenten térhessünk haza.