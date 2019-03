Kezeld okosan az orrdugulást! Így kerüld el az orrspray-függőséget!

Ha nem kapunk levegőt az orrunkon keresztül, az nemcsak kényelmetlen érzés, de a szánk és a torkunk is kiszárad tőle.

Mi történik ilyenkor az orrunkban?

Az orr belsejét nyálkahártya borítja. Ha ez gyulladásba kerül, akkor kétszeresen is akadályozottá válik a légzés orron át. Egyrészt azért, mert a gyulladás duzzanattal jár, ami szűkíti, vagy akár el is zárhatja a levegő útját. Másrészt azért, mert az ilyenkor termelődő nagy mennyiségű, gyakran sűrű váladék ugyancsak nehezíti az orron át történő levegővételt.

Orrdugulás nem csak télen, hanem egész évben…?

Lassan, de biztosan búcsút mondhatunk a mínuszoknak, az influenza-járványok időszaka szerencsére hanyatlóban. Rossz hír azonban, hogy amint beköszönt a jó idő, indul az allergiaszezon, így az orrdugulás továbbra is megkeserítheti a mindennapokat azok számára, akik valamilyen allergiában szenvednek. Tavasszal elsősorban a fák, például a mogyoró, nyír, éger, kőris, tölgy, majd később a nyárfa virágpora a legfőbb allergén. Nyáron többnyire a pázsitfüvek, augusztusban és szeptemberben pedig a gyomok, köztük a parlagfű okozhat allergiás reakciókat. Az orrdugulás mellett a légúti allergia legismertebb kísérő tünete az orrfolyás, a tüsszögés, illetve a vörös, állandóan égő, viszkető szemek. A lakáson belüli allergének közül a házi poratka, a háziállatok szőre, tolla okoz leggyakrabban egész éves légúti allergiát. Az orrcseppek, orrspray-k, szakorvos által felírt gyógyszeres készítmények hamar segíthetnek a tünetek enyhítésében, arra viszont ügyeljünk, hogy ne essünk túlzásokba!

Fontos, hogy figyeljünk rá!

Az orrcseppek vagy orrspray-k nagyon sokat segíthetnek a megfázás-, influenza- vagy allergiaszezon idején. Ha viszont nem a betegtájékoztatóban leírt módon vagy ideig használjuk őket, létrejöhet egy ördögi kör, hiszen az orrspray túlzott használata miatt egyre többet fújunk vagy csepegtetünk az orrunkba, amitől teljesen függővé válhatunk. Ha ez a folyamat hosszabb időn keresztül fennáll, akkor már nemcsak a folyamatos orrdugulással kell szembenéznünk, de az orrnyálkahártya károsodásával is! Tartsuk be az orvos utasításait, kövessük a betegtájékoztatóban leírtakat, mert így az orrspray-függőség is elkerülhető!

Házi praktikák orrdugulás ellen

Vannak egyszerű, otthon is bevethető házi praktikák az orrdugulás ellen.

Eukaliptusz

Az eukaliptuszolaj többféle módon is segíthet az eldugult orron: használhatjuk például párologtatóban, de még hatékonyabb lehet, ha arcunkat gőzöljük vele. Ráadásul vérkeringést fokozó és nyugtató hatással is bír.

Gyömbér, citrom és méz

A gyömbér az egyik leghatékonyabb természetes gyógymód, ha az eldugult orrban szeretnénk szabaddá tenni a levegő áramlását, és különösen ütős, ha mézzel és citrommal kombináljuk.

Hozzávalók:

2 ujjnyi friss gyömbér lereszelve

1 liter víz

méz

1/2 citrom frissen facsart leve

Elkészítés: A gyömbért tisztítsuk meg, majd egy sajtreszelőn reszeljük le. Közben forraljunk vizet. Amikor gyöngyözik, vegyük le a tűzről és lassan öntsük rá a gyömbérre. Hagyjuk állni, amíg langyosra hűl, majd szűrjük le és adjuk hozzá a frissen facsart citromlevet és a mézet.

Almaecet

Az almaecet ugyancsak hatékony lehet orrdugulás ellen. Egy teáskanál almaecetet keverjünk el egy pohár vízben, és igyuk meg.