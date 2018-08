Nem akarok több szabadnapot elvesztegetni a menstruáció miatt! (x)

– Sokáig el sem tudtam képzelni, milyen lehet egy „normális” menzesz, mert amikor nekem megjött, az mindig felért egy rémálommal. Olyan erős görcseim voltak, és annyira erősen véreztem, hogy alig álltam a lábamon. Az arcomon „kirügyeztek” a pattanások, a fejem is fájt, és nem utolsósorban lelkileg is rendre kikészültem. Minden ciklusom a padlóra küldött, vagy legalábbis az ágyba, ahol egész nap összegömbölyödve szenvedtem, mert semmi egyebet nem bírtam csinálni. Gyakorlatilag minden hónapban ki kellett vennem egy nap szabadságot, mert nem voltam képes bevánszorogni a munkahelyemre. A kollégáimnak és főleg a férfi főnökömnek persze eszem ágában nem volt elárulni, hogy mi a bajom, nehogy hisztisnek gondoljanak. Helyette kitaláltam mindenféle kifogást a csőtöréstől a legváratlanabb családi eseményekig, amik miatt nem tudok aznap bemenni az irodába. Ez a hazudozás egy idő után egyre kínosabbá vált, ráadásul a szabadságom is egyre csak fogyott, és félő volt, hogy a végén emiatt nem lesz módom rendesen vakációzni – meséli Kinga.

A menstruációt megelőző napokban sok nőnél jelentkezik a PMS-nek, hosszabb nevén premenstruális szindrómának nevezett tünetegyüttes. Ez nem holmi „női hiszti” vagy képzelt betegség. Ma már tudományosan is alátámasztott tény, hogy a szervezetben a menstruációs ciklust vezérlő hormonok szintjének állandó változása egyeseknél igen kellemetlen tünetekkel társulhat. Fejfájás, hányinger, alhasi görcsök, hangulatingadozás, sírósság egyaránt előfordulhat, hogy a sokféle PMS-tünet közül csak a leggyakoribbakat említsük. Ezek a menzesz első napjaiban maguktól is elmúlnak, de addig – amint azt Kinga története is példázza – akár a mindennapi teendők rovására is mehet a fölösleges szenvedés. Igen, a szenvedés fölösleges, hiszen akár tehetünk is ellene, mint ahogy végül Kinga is rálelt a segítségre.

– Korábban az egyik barátnőm hozzám hasonlóan szenvedett a menzesz közeledtével, de aztán elkezdte szedni a barátcserje-kivonatot tartalmazó Premens tablettát. A barátcserje hatóanyagai ugyanis jó hatással vannak a női hormonrendszerre, elősegítve annak kiegyensúlyozott működését. Maga a Premens tabletta ugyanakkor teljesen hormonmentes. A barátnőmnek bevált, mert enyhültek a PMS-tünetei, és azt javasolta, hogy próbáljam ki én is ezt a növényi gyógyszert. Recept nélkül kapható a patikában, és jóval magasabb koncentrációban tartalmazza a barátcserje hatóanyagát, mint például egy gyógytea vagy az egyéb étrend-kiegészítők. A „gyógyszer” minősítés egyben garanciát jelent az ellenőrzött hatóanyag-tartalomra és a készítmény megbízható minőségére. A barátnőm arra is figyelmeztetett, hogy legyek türelmes, mert a növényi gyógyszereknél időt kell hagyni a terápiás hatás kialakulásához: előfordulhat, hogy 2-3 ciklus is eltelik, mire javulni kezd a helyzet – zárta beszámolóját Kinga, de annyit még elárult, hogy ugyan pár hónapja kezdte csak szedni a Premens tablettát, de már jó ideje nem kellett „kényszerszabadságra” mennie a menzesze miatt.