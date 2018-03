Rémes napok a menzesz előtt – avagy a PMS közelről

A PMS oka

Bár a PMS pontos okát a mai napig nem sikerült tisztázni, az azonban bizonyos, hogy kiváltásában – egyebek mellett – hormonális tényezők is szerepet játszanak. A női ciklus két fontos résztvevője a petefészkekben termelődő két hormon, az ösztrogén (tüszőhormon) és a progeszteron (sárgatesthormon). Mennyiségük a ciklus egyes szakaszaiban eltérő, de a menstruációt megelőző napokban mindkét hormon szintje lecsökken. Ilyenkor jelentkeznek a PMS-re jellemző tünetek.

Kétségtelen tény, hogy a PMS tünetei általában a vérzés kezdete után 1-2 napon belül maguktól megszűnnek, de addig nemcsak az érintettek, hanem környezetük életét is felforgathatják a menzesz előtti nehéz napok.

A PMS tünetei

Több mint 150 különböző tünet létezik, amely a PMS-sel összefüggésbe hozható, köztük talán a leggyakoribban a fejfájás, alhasi görcsök, migrén, labilis hangulat, szorongás, érzékenység, súlygyarapodás vagy az alvászavarok.

„Nem voltam tisztában azzal, mi is az a PMS, csak azt vettem észre magamon, hogy a menstruáció előtti napokban borzalmasan viselkedem. Kiszámíthatatlanná váltam, egyik pillanatban még sírtam, a másikban őrjöngtem. Néha olyan migrénem volt, hogy még iskolába sem tudtam elmenni. Arról nem is beszélve, hogy az arcom a nehéz napok előtt rendszerint telis-tele lett pattanással. Nem bírtam tovább én sem, és a szüleim sem. Anyukám elkísért orvoshoz, aki elmondta, hogy az összes tünetemre a PMS, azaz a premenstruális szindróma a magyarázat. Fogamzásgátló tablettát írt fel, azóta könnyebben viselem a havi vérzésem előtti napokat” – mondta a 17 éves Kriszti.

„Szerencsésnek mondhatom magam, mert fiatalabb koromban nem szenvedtem meg a menstruáció előtti napokat. Azonban ahogy idősödőm, egyre rosszabbul viselem. Fáradékonyabb vagyok, nehezebben koncentrálok a munkahelyemen, nyugtalanul alszom. Ha már nagyon nem bírom, akkor altatót szoktam bevenni, hogy átvészeljem a nehéz napokat” – mondta a 46 éves Ibolya.

A PMS kezelése

A PMS tünetei egyénenként más és más formában jelentkezhetnek, ezért a kezelésük is személyre szabott. Vannak, akiknél indokolt és hatásos lehet az orvos által javasolt hormontartalmú gyógyszerek alkalmazása, de a változatos tünetek kezelésére alkalmazhatunk tünetenyhítő szereket is, mint például gyulladáscsökkentőt, fájdalomcsillapítót, görcsoldót, feszültségoldót, altatót vagy természetes gyógymódként választhatjuk a barátcserjét, ugyanis a növény hatóanyagai a PMS több tünetét is tudják enyhíteni egyidejűleg.