Zavar a menstruációs ciklusodban? Ne hunyj szemet felette!

A menstruáció általában 28 napos időközökben történik, ami egyénenként eltérő lehet, de normális esetben 21 és 35 nap között van. Ha valakinek a havivérzése nem szabályos időközönként jelentkezik, annak – egyebek mellett – akár hormonális okai is lehetnek, ezért minél előbb ki kell vizsgáltatni, hogy mi húzódik a probléma hátterében.

Miért válhat rendszertelenné a menstruációd?

Diéta

Különösen fiatal lányoknál jelenthet problémát a túlzásba vitt diéta, valamint a különböző étkezési zavarok, mint például az anorexia és a bulimia, melyek következménye a hormonháztartás, ezzel együtt a menstruációs ciklus zavara.

„Sosem voltam megelégedve magammal és az alakommal. Állandó önsanyargatásban éltem, nem foglalkoztam azzal, ki mit mond. Nem számított semmi, csak az, hogy egyre kevesebbet mutasson a mérleg. Egészen addig észre sem vettem, mennyire betegessé vált nálam a diétázás, amíg a menstruációmban zavarok nem támadtak. Először rendszertelenné vált, majd hónapokra ki is maradt. Nagyon megijedtem, így amikor már harmadik hónapja nem volt menstruációm, orvoshoz fordultam. Elmondta, hogy az életmódom, a mindennapos megerőltető edzések és legfőképp a táplálék megvonása a szervezetemtől felborította a hormonháztartásomat, ezért nincs menstruációm. Akkor értettem meg, mit is művelek a testemmel. Nőgyógyászati vizsgálat nőgyógyászati vizsgálatot követett, nehéz időszak volt, sokat tanultam belőle. A sport még mindig fontos szerepet játszik az életemben, de az önsanyargatásnak véget vetettem. Szerencsére mára már minden a legnagyobb rendben van” – mesélte a 35 éves Rita.

Stressz

A tartós stressz ugyancsak okozhat rendszertelen menstruációt. Az állandó stressztől nem csupán ideges és fáradékony lehetsz, de a ciklusodat is összezavarhatja. A fokozott stressz miatt megjöhet a vérzés korábban, de az is előfordulhat, hogy sokat késik.

Mióma

A rendszertelen menstruációnak oka lehet a mióma is. Ez egy jóindulatú daganat, de erős hasi görcsöket és vérzést okozhat. A szervezet ösztrogéntúlsúlya miatt kialakuló mióma általában hormonális fogamzásgátlóval szabályozható.

Petefészekciszta

A petefészekciszta gyakori oka a menstruáció kimaradásának. Ha a megérett petesejt nem lökődik ki a tüszőből, a tüszőfolyadék felszaporodik, és egy rendellenes, öt-tíz centiméter átmérőjű, többnyire folyadékkal telt tömlőszerű képződmény alakul ki a petefészken, mely hormont termelve befolyásolhatja a ciklust. Hatására a menstruáció késhet, kimaradhat. Ha a ciszta nem szívódik fel magától néhány menstruációs ciklus alatt, orvosi beavatkozásra van szükség.

Méhpolip

Egy jóindulatú daganat is felelős lehet a rendszertelen vérzésért. A méhpolip a méhtestet bélelő nyálkahártya kóros túlburjánzása. Ez a sokakat érintő elváltozás jellemzően mindig befelé, a méh ürege felé növekszik. Pontos oka nem ismert, valószínűleg hormonális eredetű, de krónikus gyulladáshoz társulva is kialakulhat. Gyakrabban jelentkező menstruációval, illetve közti vérzéssel hívhatja fel magára a figyelmet. A polip eltávolítása minden esetben lényeges, mert megléte akár meddőséghez is vezethet.