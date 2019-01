Legalább neked ne legyen „szexparád” a hóban: védd ki a síszezon kevésbé ismert veszélyét! (x)

Betti romantikával fűszerezett, sportos hétvégét tervezett…



„Imádok síelni, semmihez nem tudom hasonlítani azt a felszabadító érzést, amikor a hófödte lejtőkön suhanok. Tavaly mégis volt egy pillanat, amikor elbizonytalanodtam, vajon tényleg a síelés-e a nekem való sportág – kezd bele történetébe Betti. – Alig hullott le az Alpokban az első hó, a pasimmal nyomban átugrottunk egy hétvégére Ausztriába. Afféle előkarácsonyi ajándékul szántuk saját magunknak, hogy máris megkezdjük a síszezont egy kis csúszkálással a Semmeringen. Az is tetszett, hogy még az ünnepi nagy hajsza előtt eltölthetünk pár meghitt napot kettesben. A romantikusnak szánt kirándulás azonban elég szerencsétlenül ért véget, ráadásul miattam.

A síelés veszélyes lenne a nőkre…?

A síelésben csak egyetlen dolog rossz – mármint szerintem –, mégpedig a síruha. Nem hiszem, hogy van olyan nő, akinek még nem gyűlt meg vele a baja, például amikor az ember lánya éppen a sípályán döbben rá, hogy pisilnie kell. Kész akrobatamutatvány lehámozni magadról a szerkót, ami köszönhetően annak, hogy teljesen vízhatlan, szinte egyáltalán nem szellőzik. Pedig egy nőnél soha nem szerencsés, ha nagyon befülled az intimtájéka. A hüvelyflóra ugyanis meglehetősen érzékeny terület, és ha nem vigyázunk rá, könnyen elszaporodhatnak benne a kórokozók. A nedves-nyirkos környezet ideális terep a káros baciknak, persze ilyesmire legfeljebb azután gondol az ember, amikor már megvan a baj…

Az első figyelmeztető jel

Addig fel sem tűnt, mennyire beleizzadtam a cuccaimba, amíg ki nem kellett mennem a mosdóba pisilni. Ott tűnt fel, hogy a bugyim teljesen átnedvesedett, méghozzá nem mástól, mint a tulajdon testpárámtól. Nem volt túl kellemes érzés visszahúzni magamra az átizzadt textilt, de mi mást tehettem volna? Ráadásul egész nap rajtam maradt a nyirkos alsó, úgyhogy kész megváltás volt, amikor a szállodába visszatérve végre megszabadulhattam tőle.

Végső csapás a hüvelyflórára: a szauna

Rögtön ezután a párommal megcéloztuk a szaunát, hogy egy kicsit felmelegedjünk a szabad levegőn töltött nap után. Azt hiszem, ez lehetett a pillanat, amikor a hüvelyflórám végleg feladta a harcot, mindenesetre nagyon rövid időn belül olyan csúnya hüvelyfolyás alakult ki nálam, hogy romantikázásról egy ideig biztosan nem akartam még hallani sem.

Bakteriális hüvelyfertőzésem lett, annak minden közismert tünetével: csak úgy ömlött belőlem a híg, áttetsző, halszagú hüvelyváladék. Még szerencse, hogy soha, még a legrövidebb útra sem indulok el úti patika nélkül, így volt kéznél Vitagyn C hüvelykrém, amivel nyomban el tudtam kezdeni a probléma kezelését. Sőt, a mai fejemmel már előbb is elkezdeném használni, a Vitagyn C ugyanis a bakteriális hüvelyfertőzés megelőzésére is alkalmas”– mondja Betti.

Így óvhatod meg a savas pH-t

A különböző baktériumok mindig jelen vannak a környezetünkben, az egészséges hüvelyflórában is megtalálhatóak. A hüvely ugyanis nem steril testtájék, számos mikroorganizmus (baktérium, gomba) népesíti be. Ezek békés egymás mellett élését, azaz a hüvely egészséges biológiai egyensúlyát a savas hüvelyi pH, valamint a megfelelő mennyiségű és minőségű, védő funkciójú tejsavbaktérium biztosítja. Ám ha a savas kémhatás valamiért meggyengül, a hüvely védtelenné válhat a kórokozókkal szemben. Ilyenkor alakul ki a bakteriális hüvelyfertőzés.

