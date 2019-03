Kismama vagyok, és továbbra is nő vagyok! (x)

Kórházi „kalandok” szülés után

„Amikor a kisfiam megszületett, a kórházi tartózkodásunk alatt a szomszédos ágyon fekvő anyuka igencsak rám ijesztett – meséli Tilda. – Mivel ő már a második babáját hozta a világra, tapasztaltabb volt nálam, ennek ellenére kétkedéssel hallgattam a szavait: Mostantól nem lesz semmi sem ugyanolyan, mit régen! Többé nem fognak megfordulni utánad a pasik az utcán, mert már nem leszel jó csaj, csak egy anyuka. Ha kínnal-keservvel le is adod a terhességgel felszedett kilókat, a tested attól még puha marad, a melled örökké lógni fog, és készülj fel, hogy kegyetlenül fáj majd a szex!”

Nos, ilyen kedves kis „útravalóval” tértem haza a kórházból, vissza a korábbi életembe, ami egyébként valóban teljesen megváltozott. Elvégre lett egy gyerekem! A hathetes gyermekágyi időszakban sokat gondolkodtam azon, amit a szobatársam mondott. Arra jutottam, hogy szerintem teljesen rendben van, hogy a testünk az anyasággal valamelyest megváltozik, hiszen az ember nem nézhet ki örökké úgy, mint egy tizenhat éves csitri. De én ezt inkább úgy mondanám, hogy megasszonyosodtam. A mellem tényleg más lett, mint amilyen korábban volt, főleg mert szoptatok, de attól még egyáltalán nem „lóg”. A férjemnek ráadásul így is tetszem, ő ugyanúgy imád, mint azelőtt, ha nem még annál is jobban. Mindketten alig vártuk, hogy leteljen a szülés utáni kötelező szexmentes időszak, és végre megint együtt lehessünk.

Szülés után tényleg fájhat a szex, de tehetünk ellene!

Az első újrapróbálkozásunkkor akaratlanul is eszembe jutottak a szobatársam szavai a fájdalmas szexről. Ebben az egyben ugyanis igaza lett, mert az együttlét nem volt teljesen zökkenőmentes. De ez valójában nem ért bennünket váratlanul, mert addigra én már alaposan utánanéztem a neten ennek a problémának. Egy percig sem gondoltam, hogy a szülés miatt egy életre tönkremehet a szexuális életem, mert tudtam, hogy mindössze átmeneti hüvelyszárazságról lehet szó. Az ilyesmi sok frissen szült nőnél előfordul, főleg szoptatósoknál. A szervezetben ugyanis ilyenkor megváltozik a hormonok szintje, és ez a hüvely nedvességét is befolyásolja. És már azt is tudtam, hol találok segítséget a bajra: a patikában! A recept nélkül kapható Cikatridina hüvelykúp kifejezetten a hüvelyszárazság tüneteinek enyhítésére való, és mivel hormonmentes, nőgyógyászukkal történt előzetes egyeztetés után akár terhes vagy szoptatós kismamák is bátran használhatják. Hialuronsavat és különböző hasznos gyógynövények nyugtató-ápoló hatású kivonatait tartalmazza.

Mivel még szoptatok, természetesen egyeztettem a nőgyógyászommal, hogy ezt a készítményt szeretném majd használni, és ő nem ellenezte a választásomat.

Hosszú távú segítség a hüvelyszárazságra

A klasszikus síkosítókat sem én, sem a férjem nem kedveljük, mert ezeket szex közben vagy közvetlenül előtte kell felkenegetni, és emiatt esetleg elvész az intimitás varázsa. A Cikatridina kúpot kúraszerűen is érdemes alkalmazni, így hosszú távon segít feltölteni a hüvelyhám szövetét nedvességgel, és nem csupán alkalmilag.

Nem csak kismamáknak, „nagymamáknak” is ajánlható!

A Cikatridina hüvelykúpról anyukámnak is meséltem. Ő már túl van a klimaxon, és nemrég elszólta magát, hogy neki a mindennapokban is kényelmetlenséget okoz a száraz, feszülő érzés odalent. Elmondtam, hogy a Cikatridina kúp a menopauza után is segítségére lehet minden nőnek, aki hüvelyszárazsággal szembesül. Ebben az életszakaszban sokakat érint a probléma, hiszen a hormonszint ilyenkor drasztikusan lecsökken. Persze vannak változókorú nők, akik inkább a hormonkezelésre esküsznek, csakhogy az nem mindenkinek ajánlott, és anyukámról pontosan tudom, hogy sokkal inkább híve a természetesebb módszereknek.