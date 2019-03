Jaj ne, nyakunkon az allergiaszezon! Mit tegyünk? (x)

Elrontja a tavaszt az állandó orrfújás

– Régebben imádtam a tavaszt. Alig vártam, hogy végre kizöldüljön a természet, újra életre keljenek a fák és én is dinamikusabb legyek a hosszú, lehangoló tél után. Mára fordult a kocka: egyáltalán nem szeretem a tavaszt, ugyanis allergiás lettem – panaszolja Laura. – Nem tölt el boldogsággal a pezsdülő természet látványa, épp ellenkezőleg, nagyon is bosszant! Február végétől őrületbe kerget az állandó tüsszögés és orrfújás. Egész nap dörzsölöm a szemem, és mindig ott kell lennie a táskámban a százas papír zsepinek. De még szerencsésnek érezhetem magam, mert legalább csak a fapollenekre vagyok allergiás, és május végére valamelyest könnyebbé válik az életem. A barátnőm viszont a fűpollenekre és a parlagfűre érzékeny, ő például egész nyáron tüsszög és orrot fúj.

Segít az egysejtűek „titkos fegyvere”

Régóta kerestem, hogy mit tehetnék, hogyan csökkenthetném a tüneteim erősségét. A barátnőm ajánlotta a Reventil orrspray-t és a Reventil szemcseppet. A Reventil ugyanis egy különleges molekulát, ectoint tartalmaz. Ezt a molekulát csupán néhány évtizede fedezték fel a tudósok, amikor arra keresték a választ, hogyan képesek bizonyos egysejtűek túlélni a dermesztő hideget és a sivatagi forróságot egyaránt. Kiderült, hogy ez a speciális molekula, az ectoin védi meg őket a kiszáradástól, sérülés esetén pedig segíti a sejtfelszín regenerációját is. Az egysejtűeknek ez a „titkos fegyvere” ma már a Reventil készítmények egyik legfontosabb alkotóeleme. Gondoltam, kipróbálom! Hiszen ha ilyen régóta és jól működik a természetben, akkor miért ne segíthetne nekem is?

És még függőséget sem okoz!

Nem vagyok egy bizalmas típus, korábban inkább egész nap orrot fújtam, mintsem hogy orrspray-t használjak, mert tudom, hogy egyes szerek függőséget okozhatnak, márpedig én nem szeretnék a készítmények rabjává válni. Ezért is örültem, amikor kiderült, hogy a Reventil nem tartalmaz szintetikus összetevőket, ezért függőséget sem okoz. Recept nélkül kapható, ezért egyszerűen elsétáltam a patikába, ahol megvettem magamnak a Reventil orrspray-t és a Reventil szemcseppet is. Elégedett vagyok, mert az orrspray enyhítette az orrnyálkahártya-gyulladásomat, kevésbé dugul el az orrom, nem kell fújnom egész nap, és a tüsszögésem is szűnni kezdett. És idén végre a szemem sem vöröslik úgy, mint a húsvéti nyúlnak, mert a szemcsepp megvéd a levegőből „támadó”, irritációt okozó pollenek károsító hatásaival szemben. Sok-sok év után újra élvezhetem a tavasz üdítő szépségét, és már a nyíló virágok látványa sem bosszant fel!