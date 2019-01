Hüvelyfolyás: ami minden nőnek van, de nem mindegy, hogy mennyi és milyen

Tisztázzuk!

Először is az elején szögezzük le: hüvelyfolyása minden nőnek van, egyénenként változó mértékben. A hüvelyi folyás ugyanis a szerv öntisztuló és védekező mechanizmusának része. Normális esetben a folyás színtelen és szagtalan, ám mennyisége változó lehet. Ahogyan közeledik az ovuláció, a folyás bőségesebbé válik, és az állaga is változhat: tojásfehérje-állagú lehet, míg menstruáció előtt inkább víztiszta.

Másodsorban érdemes tudni, hogy a hüvelyfertőzéseket többnyire nem elkapjuk, azaz a kórokozók nem kívülről kerülnek be a szervezetünkbe, hanem a bennünk élő baktériumok vagy gombák szaporodnak túl valamilyen oknál fogva. Az ok pedig a hüvelyflóra egészséges egyensúlyának megbomlása, amikor a hüvelyi pH eltolódik lúgos irányba, és a jótékony tejsavbaktériumok száma lecsökken.

Bakteriális hüvelyfertőzés

A bakteriális hüvelyfertőzés a kóros hüvelyfolyás leggyakoribb oka, és sajnos könnyen ki is újulhat. Ehhez néha elég egy antibiotikum-kúra, de a túlzásba vitt intimhigiénia, irrigálás, szintetikus fehérnemű, tanga viselése vagy akár a gyakori szex, a stresszes életmód, a túlzott alkoholfogyasztás is rásegíthet. A fertőzés jellegzetes tünetei a híg és bőséges, halra emlékeztető szagú, szürkésfehér színű folyás, ami mellé enyhe égő, kellemetlen érzés is társulhat. Antibiotikum-kúrával és kiegészítésképpen a hüvelyflórát helyreállító készítménnyel kezelhető ez a betegség.

Gombás hüvelyfertőzés

A gombás hüvelyfertőzés is gyakori, a nők háromnegyede találkozik vele élete folyamán. Ekkor a hüvelyben élő Candida gombák szaporodnak el túlzottan. Hátterében a helytelen öltözködési, étkezési, tisztálkodási szokásokon túl bizonyos gyógyszerek, betegségek is állhatnak, de terhesség alatt is gyakori az előfordulása. Vezető tünete ugyancsak a hüvelyi folyás megváltozása, de ekkor a váladék színe fehér vagy sárgásfehér lesz, állaga pedig darabos, túrószerű, viszont szagtalan. Emellett nagyon jellemző az erős szeméremtájéki viszketés és fájdalom is. Célzott gombaellenes kezelés mellett érdemes a hüvelyflóra helyreállításáról is gondoskodni.

Trichomonas hüvelyfertőzés

Ha fájdalmas vizelés, égő hüvely, kellemetlen szagú, sárgászöldes színű folyás jelentkezik, akkor nagy a valószínűsége, hogy a szexuális úton terjedő trichomonas hüvelyfertőzéssel állunk szemben. Ezt a Trichomonas vaginalis nevű parazita okozza, amely elsősorban a hüvelyt és a húgycsövet betegíti meg. Ha a partnerünk fertőzött, akkor a nemi érintkezésen túl a közös vízben fürdőzéssel, közös törölköző használatával is megfertőzhet bennünket.

„Egyik pillanatról a másikra fájdalmassá váltak az együttlétek a férjemmel, de igazán akkor ijedtem meg, amikor sárgászöldes színűre változott a hüvelyfolyásom, aminek ráadásul még kellemetlen szaga is volt. A nőgyógyászom tapintatosan közölte, hogy trichomoniázisom van. Fogalmam sem volt, hogy ez mit jelent, csak annyit kérdeztem, hogy gyógyítható-e. Az orvosom efelől megnyugtatott, ám fel is világosított, hogy a trichomonas hüvelyfertőzés egy nemi úton terjedő betegség, tehát ha nem én, akkor a férjem minden bizonnyal félrelépett. Megszólalni sem tudtam! És mondanom sem kell, ahogy hazaértem, azonnal kérdőre vontam a férjemet, aki nagy nehezen kinyögte, hogy van valakije! Nem kívánom azt az időszakot senkinek!” – mesélte Lilla, aki azóta már beadta a válási papírokat.