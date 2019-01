Hüvelyfertőzés: azt hitted, hogy a párodtól kaptad el, pedig nem!

Ha a hüvelyflóra természetes egyensúlya felborul, nincs semmi, ami az ott élő káros baktériumok és gombák szaporodásának útjába állna, ennek következtében pedig hüvelyfertőzés alakulhat ki. A nők körében gyakori problémáról beszélünk, a hüvelyfertőzések körül mégis sok a tévhit.

Bakteriális vaginózis, a leggyakoribb hüvelyfertőzés

„A folyásom halszagúvá, híggá és fehéres-szürkés színűvé változott. Mivel volt már hüvelyfertőzésem, felismertem, hogy ismét baj van. Az égő érzés egyre kellemetlenebb lett a számomra, így kénytelen voltam felkeresni az orvosomat, aki beigazolta a gyanúmat: bakteriális hüvelyfertőzésem van. Antibiotikum-kúrát kaptam, amitől pár nap alatt jobban lettem” – mesélte Niki.

Tévhit, hogy a bakteriális fertőzés nemi úton tejed. A problémát az okozza, hogy felborul a hüvely baktérium-összetételének egyensúlya: a védelmet jelentő Lactobacillusok aránya lecsökken, így gyengül a kórokozókkal szembeni természetes védekezőképesség.

A gombás hüvelyfertőzés és a pingpongeffektus

„Majdnem ráment a kapcsolatom a gombás hüvelyfertőzésemre – kezdte történetét Brigi.

Borzasztóan rosszul viseltem a hüvelyfolyás mellett jelentkező égő, viszkető érzést odalent, ami a párommal való együttléteknél csak fokozódott. Úgy döntöttem, felkeresem a nőgyógyászomat, aki gombaellenes kezelést javasolt a problémámra. Ez átmenetileg segített ugyan, de pár hét múlva a folyás ismét fehéres-sárgásfehéres színűvé és túrószerűvé vált, illetve felerősödött az égő, viszkető érzés is. Mivel a terápiát az orvos utasításait betartva végeztem, ezért elkezdtem gyanakodni a páromra, hogy biztosan megcsalt, és sikerült valami nemi úton terjedő betegséget összeszednie, amivel megfertőzött engem is. Nagyon összevesztünk, napokig nem is beszéltünk. Ismét elmentem az orvosomhoz, akitől megkérdeztem, hogy a hüvelyfertőzés terjedhet-e nemi úton, de felvilágosított, hogy a gombás hüvelyfertőzés elsősorban nem nemi úton terjedő betegség. Az persze előfordulhat, hogy az aktus során átadjuk a kórokozókat a partnerünknek, aki továbbra is tünetmentes maradhat, viszont hamar visszakaphatjuk tőle az »ajándékot«. A »pingpongozás« elkerülése miatt fontos, hogy visszatérő panaszok esetén a párunk is kapjon megfelelő kezelést” – osztotta meg az orvosától kapott információkat Brigi, aki végül bocsánatot kért szerelmétől, és elmesélte neki a betegséggel járó egész kálváriát. Brigi párja is megkapta a szükséges kezelést, így végül minden jól alakult.

„Az orvosom felhívta a figyelmemet arra is, hogy a fertőzés kezelése mellett a hüvelyflóra helyreállításáról is gondoskodni kell, ezért javasolta, hogy szerezzek be a patikában egy erre a célra megfelelő készítményt. Ennek köszönhetően minden panaszom elmúlt” – zárta le történetét Brigi.