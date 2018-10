Hólyaghurut a gyakori szextől – nem csak a nászutasok rémálma

„Álmomban nem gondoltam volna, hogy negyven fölött kapom el a nászutasok betegségét”

„Alig vártam, hogy a gyerekek végre iskolába, óvodába menjenek szeptemberben, mert nyáron szinte semmi esélyünk nem volt arra, hogy kettesben legyünk a férjemmel – meséli Évi, az 5 és 8 éves kislányok anyukája. – Három hosszú hónap után naponta többször is egymásnak estünk. Még jó, hogy rugalmas munkaidőben dolgozunk mindketten! Olyan volt, mintha nászúton lennénk, bár annak idején talán még az sem volt ennyire intenzív. Egy idő után azonban vissza kellett fognunk magunkat, mert észrevettem, hogy nem stimmel valami. Állandóan pisilnem kellett, és közben kellemetlen csípő, szúró fájdalmat éreztem, a könnyem is kicsordult, annyira rossz volt. Fájt a hasam, és furcsa, erős szagú volt a vizeletem. Szabályosan olyan volt, mintha felfáztam volna. Azért ez nem normális, gondoltam, és elkezdtem keresgélni a neten. Nem kellett sok idő, hogy rátaláljak a nászutasok hólyaghurutjaként (honeymoon cystitis) ismert betegségre. Álmomban nem gondoltam volna, hogy negyven fölött kapom el! Akkor azért nevettem egy nagyot ezen, de azzal a lendülettel fel is hívtam a nőgyógyászomat, hogy időpontot kérjek, mert nem szerettem volna ismét hosszabb időre teljes stopot hirdetni a férjemnek.”

KAPCSOLÓDÓ 9 kérdés és 9 tanács a makacs nõi hólyaghurutról

Mitől alakul ki a nászutasok hólyaghurutja?

Komoly tévhit, hogy a szexuális partnerünk okozza a hólyaghurut kialakulását. A kellemetlen tünetekkel járó betegségért pont a saját szervezetünkben élő baktériumok tehetők felelőssé. A húgycső és a hüvely közvetlenül egymás mellett és a végbél szomszédságában helyezkednek el a női szervezetben. A húgycső a hólyagba, a hüvely a méhbe vezet. A szexuális aktus során a végbél környékéről a gáttájékra jutó E. coli baktériumok a húgycsövön keresztül feljuthatnak a húgyhólyagba. Még nagyobb a kockázat, ha egymás után többször kerül sor szexuális aktusra. A hólyag falán megtapadó baktériumok szaporodni kezdenek, ezzel ingerelve a húgyhólyagot, amely olyan tüneteket produkál, mintha felfáztunk volna.

„Hónapok óta nem találkoztunk, egymásnak estünk – ez volt a baj”

„Mindketten hűséges típusok vagyunk, fel sem merül, hogy a hónapokig tartó különlétek alatt egy harmadik kerül a képbe. Mindketten tudtuk, mire vállalkozunk a távkapcsolattal, éltünk már ilyenben, megtapasztaltunk belőle mindent. Azaz majdnem mindent – meséli a gyönyörű Anna, akinek a párja évente több hónapot tölt New Yorkban munkaügyek miatt. – Az első alkalommal, amikor a párom egy hosszabb időszak után hazatért, szinte ki sem mozdultunk az ágyból. Olyan volt, mintha akkor jöttünk volna össze: sorozatokat bámultunk, pizzát rendeltünk, az epizódok között pedig szeretkeztünk. A nagy boldogságnak sírás lett a vége, egyszer csak úgy éreztem, nem tudok pisilni, annyira fájt a hasam, szúrt a húgycsövem. Utána szinte négykézláb másztam vissza az ágyba, nem kívántam sem a szexet, sem az ételt, sem a sorozatokat, csak szenvedtem. Reggelre sem lettem jobban, ezért hívtam a nőgyógyászomat. Nemcsak megfelelő kezelést kaptam, hanem adott néhány tippet is, így legközelebb felkészültebb leszek, mert ezt nem szeretném még egyszer átélni.”

Hogyan előzhetjük meg a nászutasok hólyaghurutját?

Óvjuk a hüvelyflóra egészségét!

A hólyaghurut kialakulásában, illetve visszatérésében a hüvelyflóra egyensúlyának zavara is szerepet játszhat. A hüvelyi savas pH védelmében használjunk hüvelyflóra-regeneráló készítményt.

Hólyagürítés aktus előtt és után

Az együttlét előtti és utána történő vizeletürítés nem engedi megtapadni a baktériumokat a húgycső, majd a hólyag falán. Ne feledkezzünk el erről az egyszerű, de annál hatékonyabb módszerről.

Megfelelő mennyiségű folyadék fogyasztása

A vizeletürítés feltétele, hogy fogyasszunk rendszeresen megfelelő mennyiségű folyadékot. Ennek nagy része legyen víz, de igyunk a női szerveket erősítő, azokat támogató gyógyteákat is.

Használjunk síkosítót!

A szexuális aktus során használt síkosító csökkenti az apró hámsérülések keletkezését, az irritációk kialakulását, amelyek különben fokoznák a fertőzés kockázatát.

Készítsük fel a szervezetet gyógynövényekkel!

Egyik gyógynövény nem csodaszer, de némelyek a szervezet támogatásában mégis fontosak lehetnek. Fogyasszunk rendszeresen olyan gyógynövényeket, amelyek a női szervek egészségéért felelősek. Ha pedig már baj van, ne húzzuk az időt, azonnal kezdjük el kezelni az enyhe tüneteket.