„Azt hittem, sosem lesz vége” – így keseríti meg a mindennapokat a gombás hüvelyfertőzés

A véget nem érő kálvária

A hüvelygomba kialakulását gyakran a hüvelyflóra egyensúlyának zavara okozza. Ha valamiért megbomlik a rend, és a hüvelyben élő Candida gombák túlszaporodnak, máris kialakulhat a gombás hüvelyfertőzés.

„Azt hittem, sosem lesz vége. Gombás hüvelyfertőzést kaptam, amit túrós-szemcsés állagú, sárgásfehér színű hüvelyfolyás és égő, olykor már-már elviselhetetlen viszketés kísért. Hiába mentem orvoshoz, hiába kaptam a problémára célzott kezelést, a fertőzés újra és újra előjött. Másfél évembe és megannyi, a nőgyógyásznál eltöltött időmbe telt, mire sikerült megnyernem a háborút a gombás hüvelyfertőzéssel szemben. Egy életre megtanultam, ha a kezelést követően nem fordítok kellő figyelmet a hüvelyflóra helyreállítására, akkor a fertőzés könnyen visszatérhet” – mesélte történetét Kornélia.

Majdnem ráment a párkapcsolatunk

„Attilával évek óta stabil, kiegyensúlyozott kapcsolatban élünk. Kevés a vita, két évvel ezelőtt összeköltöztünk, és egyre gyakrabban szóba kerül a házasság kérdése is. Rémálmaimban sem gondoltam volna, hogy egy gombás hüvelyfertőzés belerondíthat a mi kis családi idillünkbe” – mesélte Viki, akinek ugyancsak komolyan meggyűlt a baja a hüvelygombával.

„Az egész túrós állagú és fehér színű hüvelyfolyással kezdődött, amit rettentő viszketés kísért. Én magam hüvelygombára gyanakodtam, amit az orvosom megerősített, és felírt egy gombaellenes gyógyszert. Hamar rendbe jöttem, de pár hét múlva ismét hasonló tünetek jelentkeztek nálam. Akkor már szóltam a páromnak, Attilának, hogy megint Candida-fertőzésem van. Nagyon meglepődött, és gyanakvóvá vált: megkérdezte, hogy félreléptem-e! Kikértem magamnak még a feltételezést is, nagyon megsértődtem, a beszélgetés pedig egy óriási vitába torkollott. Időközben újra elmentem az orvosomhoz, aki ismét felírta a fertőzés elleni készítményt, de ezzel párhuzamosan a szexuális életem Attilával összeomlott. Többször is visszautasítottam a Candida-fertőzésem miatt, így egyre többet veszekedtünk. Tudtam, megoldást kell találnom, ezért megkértem Attilát, hogy jöjjön el velem az orvoshoz. Szerencsére beleegyezett. A doktornő elmondta neki, hogy a Candida gomba nem szexuális úton terjed, az egészséges szervezetben is megtalálható. A problémát az okozza, ha valami miatt túlszaporodik. A túlszaporodás pedig több tényezőtől is függ, jelentkezhet például antibiotikum-kúra után, de cukorbetegség vagy terhesség, vagy a szénhidrátdús étkezés is elősegítheti. Örültem, hogy a szakember ilyen részletesen tájékoztatott minket, mert így legalább Attila belátta, hogy feleslegesen gyanúsítgatott. A beszélgetés során kiderült az is, hogy az első fertőzés kezelése után nem figyeltem a hüvelyflóra egészségének visszaállítására, ezért alakult ki újra és újra a hüvelygomba nálam. A doktornő felhívta a figyelmünket az óvszer használatára, mivel a gombával a partner is fertőződhet, és így oda-vissza adogathatjuk egymásnak a fertőzést. Az orvosnál tett látogatás óta ismét minden rendben van köztünk, és nekem is megszűntek a panaszaim” – mondta Viki, aki bevallotta, hogy kemény és kapcsolatpróbáló időszak van mögöttük.