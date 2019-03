Beszéljünk róla: a fiatalkori hüvelyszárazság

Az állandó égő, feszülő, viszkető érzéssel és fájdalmas együttlétekkel járó hüvelyszárazságot leggyakrabban a változókor velejárójaként emlegetik, amikor a szervezet ösztrogénszintje jelentősen csökken, és ennek hatására a hüvelyhám elvékonyodik, szárazabbá, érzékenyebbé válik. Az ösztrogénszint csökkenését azonban – a menopauzán kívül – számos egyéb ok is kiválthatja.

Hüvelyszárazság fiatalkorban – ezek állhatnak a hátterében

A hüvelyszárazság kiváltó okaként számos tényező szerepelhet:

hormonális fogamzásgátlás vagy egyéb hormonterápia

a szülés utáni időszak hormonális változásai

cukorbetegség

stresszes életmód

evészavarok

Fentiek ismeretében érthető, ha fiatalabb nőknél is jelentkezik a hüvelyszárazság, továbbá az emlőrák kemoterápiáját, sugár- vagy hormonkezelését követően is felléphetnek hasonló problémák. Hüvelyszárazság esetén nagyobb az esély húgyúti fertőzésekre, például a hólyaghurutra is, ezért fontos a mielőbbi kezelés.

Mit tehetünk ellene?

Az egyik legfontosabb, hogy nem szabad házi praktikákkal próbálkozni a hüvelyszárazság ellen, mert ezekkel könnyen tönkretehetjük a hüvely baktériumflóráját. Egyetlen testápoló vagy babaolaj sem alkalmas a tünetek kezelésére! Az aktust síkosító használatával ugyan könnyebbé tehetjük, ám a mindennapi kellemetlen érzésre ez nem nyújt tartós megoldást. Ha kevésbé súlyos a probléma, akkor a gyógyszertárakban kapható, erre a célra javasolt kúpok, krémek sokat segíthetnek. Ha már ezek sem bizonyulnak elég hatásosnak, akkor a nőgyógyászunk által vényre felírt hormontartalmú készítménnyel orvosolhatjuk a kellemetlen panaszokat.

Viki 38 éves, háromgyerekes anyuka, akit váratlanul ért orvosa diagnózisa. „Miután a gyerekek bölcsibe, majd oviba mentek, visszamentem dolgozni. A megfelelési kényszer a munkahelyemen, a szorongás és az állandó stressz nem várt következményekkel járt. Éreztem, hogy valami nagyon nincs rendben. A probléma akkor csúcsosodott ki, amikor a férjemmel való együttlétek egyre fájdalmasabbá váltak. Nem múlt el, sőt! Nagyon megijedtem, így felkerestem a nőgyógyászomat. Ahogy soroltam a panaszaimat, már mondta is a diagnózist: hüvelyszárazságom van. Meglepődtem, hogy lehetséges ez?! Azt gondoltam, ilyesmi csak a változókorú nőknél fordul elő. Tévedtem. A szakember elmondta, hogy a stresszes életmód is okozhat hüvelyszárazságot, nálam is ez történt. Szerencsére nem volt súlyos a problémám, így egy hüvelyi hidratáló készítmény használatával megszűnt a fájdalom. Tanultam a dologból, elkezdtem sportolni, hogy levezessem a munkával és a hétköznapi dolgokkal járó stresszt. Nekem ez bevált” – mondta Viki.