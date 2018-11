Felfázás szex után? Nem véletlen!

„Általában nem jellemző rám, hogy könnyen kapnék el fertőzést, mindig csodálkozom is, amikor valaki csak ránéz a medencére a strandon, és máris panaszkodik. Egyetlen dologra viszont az utóbbi időben nagyon odafigyelek, különben újra át kellene élnem a szex utáni kínokat, amiket nem kívánok senkinek. Már korábban is megfigyeltem, hogy szex után néhány órával gyakrabban kell pisilnem, és a felfázáshoz hasonló tüneteim alakulnak ki, de szerencsére mindig gyorsan el is múlt. Egészen a közelmúltig. Egy hajtós időszakon voltam túl, pár héttel korábban beteg is voltam, így a szervezetem valószínűleg nem volt csúcsformában. Az együttlét után nem sokkal sürgető pisilési ingert éreztem. De hiába könnyítettem magamon, újra és újra rám tört az inger, és amikor tudtam pisilni, akkor is fájt, égett a húgycsövem, a hüvelyem. Úgy éreztem, ég a húgyhólyagom is, görcsölt a hasam, egyenesen rémes volt. Azonnal főztem egy nagy kancsónyi teát és közben a neten kutattam valami gyors megoldásért. Találtam egy recept nélkül kiváltható készítményt, amiért a barátom el is szaladt a közeli patikába, és szerencsére azzal orvosolni tudtam a bajt” – meséli Kinga, és nem ő az egyetlen, aki a szexuális együttlét utáni hólyaghuruttal küzd.

Miért alakul ki a szex után hólyaghurut?

A szexuális aktus során a végbélből és a hüvelyből származó baktériumok a húgycsőbe kerülhetnek, onnan a húgyhólyagba jutva gyulladást okozhatnak. Mindez azért történhet, mert fizikailag közel van egymáshoz a végbél, valamint a húgycső nyílása és a hüvelybemenet. Ráadásul a szexuális együttlét során a pénisz mozgásából adódóan könnyebben kerülnek át baktériumok a húgycsőbe, azon keresztül pedig hamar elérik a hólyagot, ahol gyorsan szaporodásnak indulhatnak.

Kiknél alakul ki a szex utáni húgyúti fertőzés?

Bárkinél előfordulhat, de hajlamosabbak rá azok, akiknek már korábban is volt húgyúti fertőzésük. Az sem mindegy, milyen gyakran szeretkezünk a párunkkal, nem véletlenül hívják a szex utáni hólyaghurutot „nászutas betegségnek”.

Hogyan tudjuk elkerülni a „nászutas betegséget”?

Nincs biztos módszer az elkerülésére, de csökkenthetjük az esélyét azzal, ha például szex után mielőbb kiürítjük a hólyagot. Ezzel ugyanis meg tudjuk akadályozni, hogy a baktériumok a húgyhólyagban pangó vizeletben közel fél óránként megduplázódva elszaporodjanak.

Ahhoz, hogy pisilni tudjunk, érdemes megfelelő mennyiségű folyadékot fogyasztani mindennap.

Nem elhanyagolható az intim higiénia kérdése sem: szexuális együttlét előtt mindkét fél mosakodjon meg, így csökkenthetjük még tovább a hólyaghurut kialakulásának esélyét.

És ha mégis…?

Ha minden elővigyázatosságunk ellenére elkaptuk a fertőzést, akkor azonnal készítsünk magunknak gyógyteát (lehetőleg ne ízesítsük semmivel), és igyunk belőle 1-2 litert. Minél gyakrabban menjünk el pisilni, ne legyen pangó vizelet a hólyagunkban. A bőséges folyadékbevitel segít „átmosni” a hólyagot és a húgycsövet. A felfázás elleni legjobb gyógynövények a medveszőlő, a cickafark, a tőzegáfonya, a kamilla és a borsmenta.

Érdemes otthon is tartani olyan készítményeket, amelyek a folyadékfogyasztás mellett gyors segítséget nyújtanak a bajban, és a felfázás kezdeti tüneteit tudjuk velük kezelni.